人民网北京9月7日电 （记者栗翘楚）9月4日至6日，2023中国国际智能产业博览会在重庆举行。本届智博会以“智汇八方，博采众长”为主题，聚焦“智能网联新能源汽车”和数字中国等年度主旨，围绕智能网联新能源汽车、智能装备及智能制造、新一代信息技术、智慧城市4大板块，聚焦产业发展。

当前，数字技术日益融入经济社会的方方面面，为推进现代化注入了强劲动能。汽车企业正从提供交通工具向提供出行产品、数字服务和生态服务转变。

中国工程院院士、清华大学车辆与运载学院教授李克强在本届智博会的发言中表示，“发展智能网联汽车，已经成为全球汽车产业发展的战略方向。移动通信技术、人工智能，大数据等，与汽车交通融为一体，将在技术层面形成一个战略制高点。”

谈及数字汽车的发展方向，重庆长安汽车股份有限公司党委书记、董事长朱华荣认为，未来汽车是移动的多功能空间，是大型的智能计算终端，是数据采集载体，以及移动的储能单元。汽车从原来的交通工具，演进为数字化的平台产品，成为更聪明、更懂你、更互联的智能汽车机器人，它将推动智慧交通、智慧城市、智能社会的发展。

当前，汽车产业正在经历百年未遇之大变革。中国新能源汽车呈现爆发式增长，产品结构呈现新变化，其渗透率从2020年的5.9%上升至今年7月的32%，新能源汽车正从“政策驱动”向“市场驱动”加速转变。

汽车的智能化和数字化也成为行业发展趋势。中国电子视像行业协会执行秘书长彭健峰在致辞中表示，新能源汽车已经成为我国汽车产业发展的重要趋势。公安部发布最新数据显示，2023年上半年全国新能源汽车保有量超过1620万辆。预计到2025年中国市场智能座舱渗透率将超过75%，成为了汽车行业发展的主赛道。

电机电控、底盘、电池、智能座舱，是智能网联汽车的四个重要组成部分。

在奇安信科技集团股份有限公司工业互联网安全事业部总经理李小军看来，智能座舱的崛起标志着汽车行业向着智能化和数字化迈进。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树在主旨演讲中表示，“随着新能源汽车和智能座舱的不断发展，汽车行业正经历着一场革命性的变革。未来，智能座舱将进一步普及和发展，成为移动的‘第三生活空间’，带给用户更便利、安全和愉悦的出行体验。”

镁佳（北京）科技有限公司创始人兼CEO庄莉更具体地谈到，汽车智能化的核心挑战在于怎样在成本受控的情况下去解决汽车软件开发的碎片化问题。

近年，汽车产业经历了飞速的发展，特别是2020年以来，中国在全球的市场份额大约占1/3。今年1-7月，中国汽车的产销量占全球汽车31.5%。

产业不是孤立的，只有多方协作，才能互利互惠。业内人士表示，希望用技术赋能中国自主品牌，从而助力中国汽车工业在数字化变革的历史性机遇下换道超车，让更多用户享受到智能化和数字化带来的便利。

(责编：杨曦、高雷)

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