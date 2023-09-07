人民网北京9月7日电 （记者王震）海关总署今日发布数据显示，今年前8个月，我国进出口总值27.08万亿元人民币，同比（下同）微降0.1%。其中，出口15.47万亿元，增长0.8%；进口11.61万亿元，下降1.3%；贸易顺差3.86万亿元，扩大7.3%。按美元计价，今年前8个月我国进出口总值3.89万亿美元，下降6.5%。其中，出口2.22万亿美元，下降5.6%；进口1.67万亿美元，下降7.6%；贸易顺差5534亿美元，扩大0.8%。

今年8月份，我国进出口3.59万亿元，同比下降2.5%，环比增长3.9%。其中，出口2.04万亿元，同比下降3.2%，环比增长1.2%；进口1.55万亿元，同比下降1.6%，环比增长7.6%；贸易顺差4880亿元，同比（下同）收窄8.2%。按美元计价，今年8月份我国进出口5013.8亿美元，下降8.2%。其中，出口2848.7亿美元，下降8.8%；进口2165.1亿美元，下降7.3%；贸易顺差683.6亿美元，收窄13.2%。

今年前8个月我国进出口主要特点：

一般贸易进出口增长，比重提升。前8个月，我国一般贸易进出口17.72万亿元，增长1.7%，占我外贸总值的65.4%，比去年同期提升1.2个百分点。其中，出口10.08万亿元，增长2.2%；进口7.64万亿元，增长1%。同期，加工贸易进出口4.85万亿元，下降11.3%，占17.9%。其中，出口3.14万亿元，下降9.2%；进口1.71万亿元，下降14.9%。此外，我国以保税物流方式进出口3.5万亿元，增长6.7%。其中，出口1.39万亿元，增长12.7%；进口2.11万亿元，增长3.1%。

对东盟进出口增长，自欧盟、美国进口增长。前8个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值为4.11万亿元，增长1.6%，占我外贸总值的15.2%。其中，对东盟出口2.4万亿元，增长2.8%；自东盟进口1.71万亿元，增长0.03%；对东盟贸易顺差6852亿元，扩大10.3%。欧盟为我第二大贸易伙伴，我与欧盟贸易总值为3.68万亿元，下降1.5%，占13.6%。其中，对欧盟出口2.37万亿元，下降4.4%；自欧盟进口1.31万亿元，增长4.3%；对欧盟贸易顺差1.06万亿元，收窄13.4%。美国为我第三大贸易伙伴，我与美国贸易总值为3.05万亿元，下降8.7%，占11.2%。其中，对美国出口2.27万亿元，下降11.7%；自美国进口7752.6亿元，增长1.6%；对美贸易顺差1.5万亿元，收窄17.4%。日本为我第四大贸易伙伴，我与日本贸易总值为1.45万亿元，下降6.8%，占5.4%。其中，对日本出口7243.4亿元，下降2.4%；自日本进口7246.4亿元，下降10.7%；对日贸易逆差3亿元，收窄99.6%。同期，我国对“一带一路”共建国家合计进出口12.62万亿元，增长3.6%。其中，出口7.01万亿元，增长9.4%；进口5.61万亿元，下降2.9%。

内资企业进出口保持增长。前8个月，民营企业进出口14.33万亿元，增长6%，占我外贸总值的52.9%，比去年同期提升3个百分点。其中，出口9.74万亿元，增长6.3%，占出口总值的63%；进口4.59万亿元，增长5.3%，占进口总值的39.5%。国有企业进出口4.4万亿元，增长0.3%，占我外贸总值的16.2%。其中，出口1.25万亿元，增长1.4%；进口3.15万亿元，下降0.2%。同期，外商投资企业进出口8.28万亿元，下降9.6%，占我外贸总值的30.6%。其中，出口4.46万亿元，下降9.8%；进口3.82万亿元，下降9.3%。

机电产品出口比重近6成，其中汽车出口增长强劲。前8个月，我国出口机电产品8.97万亿元，增长3.6%，占出口总值的58%。其中，自动数据处理设备及其零部件8492.7亿元，下降19%；手机5135亿元，下降7.5%；汽车4427亿元，增长104.4%。同期，出口劳密产品2.71万亿元，下降2.4%，占17.5%。其中，服装及衣着附件7452.8亿元，下降2.9%；塑料制品4612亿元，增长1.4%。

铁矿砂、原油、煤、天然气、大豆等主要大宗商品进口量增价跌。前8个月，我国进口铁矿砂7.76亿吨，增加7.4%，进口均价（下同）每吨783.6元，下跌3.6%；原油3.79亿吨，增加14.7%，每吨4005.7元，下跌16.8%；煤3.06亿吨，增加82%，每吨812.5元，下跌20.8%；天然气7770.7万吨，增加9.4%，每吨3762.1元，下跌3.3%；大豆7165.4万吨，增加17.9%，每吨4288.6元，下跌1.5%；成品油3055万吨，增加100.1%，每吨3977.4元，下跌25.5%。同期，进口机电产品4.09万亿元，下降9.9%。

(责编：王震、高雷)

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