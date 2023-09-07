海关总署：前8个月民营企业进出口14.33万亿元 占外贸总值52.9%
2023年09月07日13:38 | 来源：人民网
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人民网北京9月7日电 （记者王震）海关总署今日发布数据显示，前8个月，民营企业进出口14.33万亿元，增长6%，占我国外贸总值的52.9%，比去年同期提升3个百分点。其中，出口9.74万亿元，增长6.3%，占出口总值的63%；进口4.59万亿元，增长5.3%，占进口总值的39.5%。
前8个月，国有企业进出口4.4万亿元，增长0.3%，占我外贸总值的16.2%。其中，出口1.25万亿元，增长1.4%；进口3.15万亿元，下降0.2%。
同期，外商投资企业进出口8.28万亿元，下降9.6%，占我外贸总值的30.6%。其中，出口4.46万亿元，下降9.8%；进口3.82万亿元，下降9.3%。
(责编：王震、高雷)
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