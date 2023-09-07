原标题：美在丝路：当中国传统色彩遇到丝绸之路

当中国传统色彩遇到丝绸之路，会碰撞出什么样的火花？近日，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道记者，赴江苏、河南、陕西、甘肃、新疆等地采访拍摄，记录丝绸之路上的美妙色彩。

从繁忙的装卸码头到驰骋亚欧大陆之间的“钢铁驼队”，从活泼多姿的俳优俑到智能温室的蔬菜，从气势磅礴的七彩丹霞到载歌载舞的“十二木卡姆”······一起来领略大美丝路的视觉盛宴吧！

策划统筹：姚奕、张伊、宋子节

封面文字书写：闫嘉琪

拍摄：唐宋、许峥、张力洋

设计：马婷

色彩参考：《中国传统色：故宫里的色彩美学》

(责编：王连香、高雷)

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