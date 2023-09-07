人民网北京9月7日电 （记者栗翘楚）当前，加快推进算力基础设施建设，已成为有效激发数据要素创新活力、加速数字化进程、支撑数字经济高质量发展的有力举措。日前，多位业内人士及专家学者在2023中国国际服务贸易交易会“算力服务高质量发展论坛”上表示，推进算力服务高质量发展，要持续优化算力基础设施布局，推进关键技术攻关和产业升级，加快推动算力资源服务化，加强跨行业协同，促进应用落地。

《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》《信息通信行业“十四五”发展规划》《新型数据中心发展三年行动规划》……近年来，从中央到地方，一系列政策规划陆续出台，为算力基础设施发展营造了良好外部环境，算力基础设施建设扎实推进，发展质量稳步提升。截至目前，全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架，算力总规模位居全球第二位，新增算力设施中智能算力占比过半，成为算力增长的新引擎，中西部算力设施占全国比例提升至39%，围绕算力枢纽节点建设百余条干线光缆，网络通达能力有效提升。

工业和信息化部新闻宣传中心总编辑王保平在论坛上致辞。受访者供图

工业和信息化部新闻宣传中心总编辑王保平在论坛上表示，随着AIGC、大模型等算力新应用、新业态不断涌现，全社会对算力的需求快速增长，算力像水和电一样正在成为推动经济社会发展的重要基础设施。算力广泛服务于政务、工业、交通、医疗等领域，助力各行各业加快数字化、智能化转型。下一步，要把握人工智能大模型迅猛发展的趋势，持续优化算力基础设施布局，推进关键技术攻关和产业升级，加快推动算力资源服务化，实现跨行业协同共促算力应用落地。

北京市通信管理局副局长王晖在论坛上介绍，北京市的算力基础不断夯实，算力发展指数达50以上，排名全国前列，基础算力和智能算力规模全国第一。北京市通信管理局以建设全球数字经济标杆城市为牵引，建设坚实的算力网络底座、构筑多样的算力服务体系、打造安全的算力产业生态。

中国移动云能力中心副总经理娄涛认为，算力网络的核心是算为中心，网为根基，算力于网络一体共生发展。算力服务迈入新发展阶段，主要呈现“四个转变”的趋势：从通用算力向异构算力的转变；从分布式云向算力网络的转变；从资源式交付向任务式交付转变；从算力孤岛向算力互联互通转变。

当前，大算力让机器得以汲取各种知识，实现量变引起质变，推动人工智能进入认知智能时代。中国科学院自动化研究所副总工王金桥认为，大模型叠加大算力促进了全要素的产业升级。在行业应用上，大模型可解放算法工程师，只需场景专家做行业场景模型和任务模型，借助AICC算力和地方优势产业共同打造行业模型，实现行业深度融合，赋能千行百业。

近年来，全球大数据呈现指数级增长，数据种类也呈现更多元化趋势。沐曦副总裁艾俊波认为，目前非结构化数据、实时数据占比越来越大，芯片算力的增长已经满足不了更多应用的增长，算力的供需矛盾突出。随着芯片的发展，CPU性能的增长已达瓶颈期，而GPU算力还在以每年2倍的速度增长。GPU具备更多的计算单元来进行大模型的并行计算，有望成为通用计算的基础。

此外，工业和信息化部新闻宣传中心在论坛上发布了《2023年算力产业企业综合传播力指数榜单》。该指数从综合传播力角度分析和反映企业算力建设成效、社会影响力和品牌知晓度，引导推动各企业品牌运营再上新台阶。指数分为算力产业上游、中游、下游三个板块，从芯片/器件、服务器、交换机、路由器、光模块、IDC服务、边缘计算、AI计算、云服务、工业互联网、智慧城市等领域分列榜单。

(责编：王连香、高雷)

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