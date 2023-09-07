人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

业内聚焦算力服务高质量发展：需优化布局、加强协同

2023年09月07日14:55 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月7日电 （记者栗翘楚）当前，加快推进算力基础设施建设，已成为有效激发数据要素创新活力、加速数字化进程、支撑数字经济高质量发展的有力举措。日前，多位业内人士及专家学者在2023中国国际服务贸易交易会“算力服务高质量发展论坛”上表示，推进算力服务高质量发展，要持续优化算力基础设施布局，推进关键技术攻关和产业升级，加快推动算力资源服务化，加强跨行业协同，促进应用落地。

《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》《信息通信行业“十四五”发展规划》《新型数据中心发展三年行动规划》……近年来，从中央到地方，一系列政策规划陆续出台，为算力基础设施发展营造了良好外部环境，算力基础设施建设扎实推进，发展质量稳步提升。截至目前，全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架，算力总规模位居全球第二位，新增算力设施中智能算力占比过半，成为算力增长的新引擎，中西部算力设施占全国比例提升至39%，围绕算力枢纽节点建设百余条干线光缆，网络通达能力有效提升。

工业和信息化部新闻宣传中心总编辑王保平在论坛上致辞。受访者供图

工业和信息化部新闻宣传中心总编辑王保平在论坛上致辞。受访者供图

工业和信息化部新闻宣传中心总编辑王保平在论坛上表示，随着AIGC、大模型等算力新应用、新业态不断涌现，全社会对算力的需求快速增长，算力像水和电一样正在成为推动经济社会发展的重要基础设施。算力广泛服务于政务、工业、交通、医疗等领域，助力各行各业加快数字化、智能化转型。下一步，要把握人工智能大模型迅猛发展的趋势，持续优化算力基础设施布局，推进关键技术攻关和产业升级，加快推动算力资源服务化，实现跨行业协同共促算力应用落地。

北京市通信管理局副局长王晖在论坛上介绍，北京市的算力基础不断夯实，算力发展指数达50以上，排名全国前列，基础算力和智能算力规模全国第一。北京市通信管理局以建设全球数字经济标杆城市为牵引，建设坚实的算力网络底座、构筑多样的算力服务体系、打造安全的算力产业生态。

中国移动云能力中心副总经理娄涛认为，算力网络的核心是算为中心，网为根基，算力于网络一体共生发展。算力服务迈入新发展阶段，主要呈现“四个转变”的趋势：从通用算力向异构算力的转变；从分布式云向算力网络的转变；从资源式交付向任务式交付转变；从算力孤岛向算力互联互通转变。

当前，大算力让机器得以汲取各种知识，实现量变引起质变，推动人工智能进入认知智能时代。中国科学院自动化研究所副总工王金桥认为，大模型叠加大算力促进了全要素的产业升级。在行业应用上，大模型可解放算法工程师，只需场景专家做行业场景模型和任务模型，借助AICC算力和地方优势产业共同打造行业模型，实现行业深度融合，赋能千行百业。

近年来，全球大数据呈现指数级增长，数据种类也呈现更多元化趋势。沐曦副总裁艾俊波认为，目前非结构化数据、实时数据占比越来越大，芯片算力的增长已经满足不了更多应用的增长，算力的供需矛盾突出。随着芯片的发展，CPU性能的增长已达瓶颈期，而GPU算力还在以每年2倍的速度增长。GPU具备更多的计算单元来进行大模型的并行计算，有望成为通用计算的基础。

此外，工业和信息化部新闻宣传中心在论坛上发布了《2023年算力产业企业综合传播力指数榜单》。该指数从综合传播力角度分析和反映企业算力建设成效、社会影响力和品牌知晓度，引导推动各企业品牌运营再上新台阶。指数分为算力产业上游、中游、下游三个板块，从芯片/器件、服务器、交换机、路由器、光模块、IDC服务、边缘计算、AI计算、云服务、工业互联网、智慧城市等领域分列榜单。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业内聚焦算力服务高质量发展：需优化布局、加强协同
　　人民网北京9月7日电 （记者栗翘楚）当前，加快推进算力基础设施建设，已成为有效激发数据要素创新活力、加速数字化进程、支撑数字经济高质量发展的有力举措。日前，多位业内人士及专家学者在2023中国国际服务贸易交易会“算力服务高质量发展论坛”上表示，推进算力服务高质量发展，要持续优化算力基础设施布局，推进关键技术攻关和产业升级，加快推动算力资源服务化，加强跨行业协同，促进应用落地。…
“蓝色引擎”强劲发力 海上丝路开辟高水平开放新天地
　　千年前，古代海上丝绸之路历经开拓、繁荣，商人云集、货物如山，中国的茶叶、瓷器、丝绸从这里走向世界，世界的香料、珍珠、胡椒也从这里进入中国。千年后，“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”倡议提出，“一带一路”沿线国家交通网络日趋完善，各项工程蓬勃开展，“涨海声中万国商”盛景再现。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部