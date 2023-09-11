发改委集中推介4894个吸引民间资本参与的重点项目
2023年09月11日09:00 | 来源：新华社
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新华社北京电（记者严赋憬 陈炜伟）为进一步激发民间投资活力，国家发展改革委9月8日通过统一的向民间资本推介项目平台，集中发布了4894个重点项目，总投资约5.27万亿元，积极吸引民间资本参与。
国家发展改革委有关负责人介绍，本次推介的项目，从行业领域看，城建、农业、旅游等项目数量较多，城建、公路、水路港口等项目规模较大。从地区分布看，东部、中部、西部、东北地区分别推介2213个、1020个、1497个、164个项目。从参与方式看，民间资本可以通过控股或参股项目公司等多种方式，参与重点项目建设运营。
(责编：王震、陈键)
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