人民网北京9月11日电 （记者赵竹青）北京时间9月10日12时30分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将遥感四十号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该卫星主要用于开展电磁环境探测及相关技术试验。

此次任务是长征系列运载火箭第487次飞行。