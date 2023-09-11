9月4日至5日，2023年中国文化馆年会在内蒙古包头国际会展中心开幕，同期举办公共文化和旅游产品采购大会（简称“文采会”），中国联通应邀参展并承办“新技术 新空间 新体验”——构建新时代文化馆数字化应用场景专题研讨会。文化和旅游部全国公共文化发展中心主任白雪华，副主任罗云川出席研讨会，基层公共数字文化服务研究院、公共文化服务大数据应用文化和旅游部重点实验室相关专家学者以及其他企业代表、参会代表共计300人参加本次研讨。

中国联通集团政企客户事业群副总裁冯兰晓在研讨会上做《中国联通服务公共文化数字化的探索与实践》主旨演讲。冯兰晓表示，中国联通将基于云、网、数据、安全、渠道等能力，打造服务文化数字化建设的能力矩阵，持续深耕和服务公共文化事业，在公共文化数字化建设中起到引领支撑作用。

会上，冯兰晓代表中国联通与文化和旅游部全国公共文化发展中心主任白雪华签署战略合作协议，双方将发挥各自优势，聚焦5G、大数据、云计算、元宇宙、物联网、云转播、人工智能、区块链等数字化创新技术在公共文化领域应用，提升公共数字文化服务平台建设与服务水平、合作探索数字文化体验空间建设试点、开展公共文化服务领域科研创新，并在通信业务及信息化建设方面开展合作，以高质量文化供给增强人民群众的文化获得感与幸福感。

会上，联通在线沃悦读承担的《5G消息公共文化云助力城乡公共文化服务体系一体化发展》课题，获得2022年度基层公共数字文化服务研究院与公共文化服务大数据应用文化和旅游部重点实验室优秀课题成果。

本次“文采会”，中国联通以“联通智慧科技，服务文化数字化战略”为主题，设置公共服务、数字文化、智慧场馆、智慧文旅四大板块，展出5G消息公共文化云、数字文化链、5G非遗馆、互动式体验阅读等十余项行业解决方案及成果，全面展示了中国联通文化数字化方面所具备的能力。

中国联通作为“数字信息基础设施运营服务国家队、网络强国数字中国智慧社会建设主力军、数字技术融合创新排头兵”，将以“数字中国建设整体布局规划”和“国家文化数字化战略”要求为指引，发挥科技创新企业的引领作用，持续服务数字中国和文化强国建设。

(责编：董童、李源)

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