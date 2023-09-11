人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

《企业标准化促进办法》将于2024年施行

2023年09月11日10:44 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京9月11日电（记者赵文君）市场监管总局近日修订出台《企业标准化促进办法》，办法将于2024年1月1日起正式施行，旨在为企业标准化工作营造更加优良的环境，激发企业标准化工作内生动力。

　　办法提出，用企业标准自我声明公开和监督制度代替企业标准备案管理制度。与备案制相比，企业在公共服务平台上公开一项标准，仅仅需要10分钟左右的时间，并且不需要任何费用，企业标准自我声明公开为企业节约了大量的经济成本和时间成本。

　　在监管方面，办法明确以“双随机、一公开”监管方式，依法进行监督检查。除特殊重点领域外，县级以上人民政府标准化行政主管部门、有关行政主管部门以“双随机、一公开”监管方式，对企业的标准化工作进行管理监督，“无事不扰”，为企业正常生产经营活动提供更加优良的环境。

　　此外，办法加大对企业标准化工作的激励和服务力度。加大对具有自主创新技术、起到引领示范作用、产生明显经济社会效益的企业标准奖励力度，支持将先进企业标准纳入科学技术奖励范围；加强标准化人才培养，丰富标准化服务供给，支持企业参与国际标准化交流与合作，为企业参加国内、国际专业标准化技术组织、参与政府和国际标准制定提供便利。

(责编：宋心蕊、卫嘉)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
警惕！关于有人假冒自然科学基金名义开展非法活动
　　人民网北京9月11日电 （记者赵竹青）国家自然科学基金委员会（以下简称自然科学基金委）官网9月10日发布《警惕！关于有人假冒自然科学基金名义开展非法活动的公开声明》（以下简称《声明》），针对不法分子假冒自然科学基金委名义开展非法活动的行为予以公开警示。 《声明》指出，针对不法分子以伪造的国家自然科学基金委员会公文、公章成立虚假的“自然科学基金试点社区”，招募人员张贴海报推广，诱导公众下载假冒自然科学基金名义的APP，试图蒙骗群众投资理财的活动，自8月31日自然科学基金委在门户网站和微信公众号发布声明以来，先后向网信部门和反诈中心进行了举报，同时向属地公安机关进行报案，目前上述主管部门均已受理并采取了有力的打击行动。…
我国成功发射遥感四十号卫星
　　人民网北京9月11日电 （记者赵竹青）北京时间9月10日12时30分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将遥感四十号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该卫星主要用于开展电磁环境探测及相关技术试验。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部