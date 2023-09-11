人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技>>2023一带一路

磨憨边检站验放出入境旅客超100万人次

2023年09月11日10:50 | 来源：人民网-国际频道
小字号

原标题：磨憨边检站验放出入境旅客超100万人次

人民网北京9月6日电 （记者杜明明）记者从磨憨出入境边防检查站获悉，截至9月5日，磨憨边防站本年度验放出入境人员数量突破100万人次，分别来自64个国家和地区，达1000541人次，验放出入境车辆达236914辆次，口岸发展活力愈加明显。

磨憨出入境边防检查站民警为中老铁路第100万名出入境旅客，D888次国际旅客列车老挝籍乘务员森达拉·妮缇娅（Sengdala Nitiya），送上鲜花。黄远飞 摄

磨憨出入境边防检查站民警为中老铁路第100万名出入境旅客，D888次国际旅客列车老挝籍乘务员森达拉·妮缇娅（Sengdala Nitiya），送上鲜花。黄远飞 摄

磨憨口岸是中老两国最大的国家级陆路口岸，随着中老铁路客运列车开通运营，已经成为“一带一路”的重要支点和面向中南半岛的重要开放口岸，吸引了大量外国人员来华旅游、经商等。

自今年1月8日恢复通关以来，磨憨口岸出入境流量日益增长，从最初通关平均每天出入境3000人次攀升到最高8000人次。自今年4月13日中老铁路国际旅客列车开行以来，磨憨铁路口岸出入境流量也呈稳步增长趋势，日均出入境人员达500余人次。

乘坐中老铁路国际旅客列车的旅客在磨憨边检大厅排队候检。黄远飞 摄

乘坐中老铁路国际旅客列车的旅客在磨憨边检大厅排队候检。黄远飞 摄

面对口岸出入境客流量持续迅猛增长、中老铁路开通的实际情况和口岸“大进大出、快进快出”的发展趋势，磨憨边检站优化边检查验流程，升级更新查验设备，科学部署勤务警力，积极推动开通中老磨憨—磨丁货运专用通道，开设“替代种植专用通道”“边境贸易绿色通道”“自驾游通道”，设置“咨询流动站”，升级自助快捷通道，协调口岸联检部门推动实施一体化通关机制，推出24小时无障碍通关、大型旅游团预录预检、口岸流量实时通报、节假日等高峰期发布“两公布，一提示”、开通特别通道、提前发放《外国人入境登记卡》等通关便利化措施，长期为驻地企业商家、务工人员、跨境上学儿童提供通关便利化服务，极大的提升了通关效率，有效确保了口岸顺畅通关，旅客满意度始终保持在99.98%以上。

(责编：郝帅、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
警惕！关于有人假冒自然科学基金名义开展非法活动
　　人民网北京9月11日电 （记者赵竹青）国家自然科学基金委员会（以下简称自然科学基金委）官网9月10日发布《警惕！关于有人假冒自然科学基金名义开展非法活动的公开声明》（以下简称《声明》），针对不法分子假冒自然科学基金委名义开展非法活动的行为予以公开警示。 《声明》指出，针对不法分子以伪造的国家自然科学基金委员会公文、公章成立虚假的“自然科学基金试点社区”，招募人员张贴海报推广，诱导公众下载假冒自然科学基金名义的APP，试图蒙骗群众投资理财的活动，自8月31日自然科学基金委在门户网站和微信公众号发布声明以来，先后向网信部门和反诈中心进行了举报，同时向属地公安机关进行报案，目前上述主管部门均已受理并采取了有力的打击行动。…
我国成功发射遥感四十号卫星
　　人民网北京9月11日电 （记者赵竹青）北京时间9月10日12时30分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将遥感四十号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该卫星主要用于开展电磁环境探测及相关技术试验。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部