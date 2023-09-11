原标题：磨憨边检站验放出入境旅客超100万人次

人民网北京9月6日电 （记者杜明明）记者从磨憨出入境边防检查站获悉，截至9月5日，磨憨边防站本年度验放出入境人员数量突破100万人次，分别来自64个国家和地区，达1000541人次，验放出入境车辆达236914辆次，口岸发展活力愈加明显。

磨憨出入境边防检查站民警为中老铁路第100万名出入境旅客，D888次国际旅客列车老挝籍乘务员森达拉·妮缇娅（Sengdala Nitiya），送上鲜花。黄远飞 摄

磨憨口岸是中老两国最大的国家级陆路口岸，随着中老铁路客运列车开通运营，已经成为“一带一路”的重要支点和面向中南半岛的重要开放口岸，吸引了大量外国人员来华旅游、经商等。

自今年1月8日恢复通关以来，磨憨口岸出入境流量日益增长，从最初通关平均每天出入境3000人次攀升到最高8000人次。自今年4月13日中老铁路国际旅客列车开行以来，磨憨铁路口岸出入境流量也呈稳步增长趋势，日均出入境人员达500余人次。

乘坐中老铁路国际旅客列车的旅客在磨憨边检大厅排队候检。黄远飞 摄

面对口岸出入境客流量持续迅猛增长、中老铁路开通的实际情况和口岸“大进大出、快进快出”的发展趋势，磨憨边检站优化边检查验流程，升级更新查验设备，科学部署勤务警力，积极推动开通中老磨憨—磨丁货运专用通道，开设“替代种植专用通道”“边境贸易绿色通道”“自驾游通道”，设置“咨询流动站”，升级自助快捷通道，协调口岸联检部门推动实施一体化通关机制，推出24小时无障碍通关、大型旅游团预录预检、口岸流量实时通报、节假日等高峰期发布“两公布，一提示”、开通特别通道、提前发放《外国人入境登记卡》等通关便利化措施，长期为驻地企业商家、务工人员、跨境上学儿童提供通关便利化服务，极大的提升了通关效率，有效确保了口岸顺畅通关，旅客满意度始终保持在99.98%以上。

(责编：郝帅、吕骞)

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