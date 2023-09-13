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让路更平、让车更稳 铁路部门集中检修为中秋国庆小长假运输保驾护航

人民网记者 乔雪峰
2023年09月13日14:18 | 来源：人民网
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铁路部门集中检修为中秋国庆小长假运输保驾护航。中国铁路集团北京局供图。
铁路部门集中检修为中秋国庆小长假运输保驾护航。中国铁路集团北京局供图。
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9月11日晚20点35分，石家庄工务段管内石太线娘子关3号隧道大机清筛施工顺利完成，这是中国铁路北京局大机运检段首次使用SQS-300k型桥隧清筛机进行作业。

“此次清筛，比原来9月12日完成3号隧道大机清筛的施工计划，整整提前了一天。”中国铁路北京局相关负责人表示，与上一代清筛机相比，SQS-300k型桥隧清筛机的挖掘宽度和作业深度能够更好地满足各种桥梁、隧道线路清筛作业条件，作业效率更高。

进入秋季，线路和各类设备性能受气温影响发生变化，加之部分设备到达使用周期，为进一步提升线路整体质量，确保设备稳定运行，中国铁路北京局自9月份开始进行秋季集中修和设备秋检秋鉴工作，重点对京广线、京哈线、京沪线、京九线、石太线等20条线路，以及丰台西站、南仓站、双桥站、邯郸南站进行秋季集中修施工，为即将到来的中秋国庆小长假运输提供保障。

除大机清筛作业之外，秋季集中修还将对到期的旧钢轨、轨枕以及道岔进行集中更换；对线路周边的信号设备等进行细致的检查和鉴定。

该负责人表示，截至9月12日，中国铁路北京局秋季集中修现已顺利完成换轨31.05km、换枕30026根、更换道岔37组，大机清筛线路41.611km、清筛隧道780m、清筛道岔31组，捣固线路166.51km、捣固道岔78组，打磨线路55.1km、打磨道岔70组。

据中国铁路北京局工务部相关部门负责人介绍，2023年秋季集中修作业，从9月份开始，将一直持续到11月中下旬，集中修结束后，轨道TQI数值将降低至规定标准，轨道平顺度将得到明显提升，列车运行会更加平稳，旅客乘车体验也将更加舒适美好。

(责编：乔业琼、吕骞)分享让更多人看到

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