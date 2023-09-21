基础设施联通是共建“一带一路”的关键领域和核心内容。10年来，一大批“一带一路”基础设施项目有序落地实施，造福各国人民。近期，记者跟随人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动走进俄罗斯，感受莫斯科地铁建设中的“中国印记”。

莫斯科地铁大环线是俄罗斯最大地铁建设项目，也是世界上最大的地铁项目之一。2017年1月，中国企业中标莫斯科地铁大环线西南段项目，标段全长5.4公里，包括阿明耶沃站、米丘林大街站、韦尔纳茨基大街站等3个车站和9条盾构隧道建设任务。

步入米丘林车站，祥云、梅花、团寿等“中国风”元素令人眼前一亮。匠心独运的中国设计和美轮美奂的建筑形式吸引了许多莫斯科民众特地前来“打卡”留念。

为应对莫斯科复杂的施工环境，中方企业自主研发出5台耐低温极寒的盾构机，还量身定制了10余项“中国方案”，攻克多项世界级难题，带动了中国方案、中国技术、中国设备集群式“走出去”。

总监制：孙海峰

制片人：申亚欣

策划：刘凡、杨倩

摄像：申佳平

剪辑：刘凡

设计：张晗

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(责编：杨虞波罗、高雷)

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