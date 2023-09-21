人民网北京9月21日电 （记者王连香）今日，国新办就中国交通可持续发展情况举行发布会，交通运输部副部长李扬表示，可持续交通，更多是把安全、便捷、绿色、高效、经济、包容、韧性作为发展方向。他从以下五个方面介绍了中国可持续交通发展情况：

一是看硬件，现代化的高质量综合立体交通网络正在加快形成。我国拥有世界最大的高速铁路网、高速公路网、邮政快递网和世界级港口群，国家综合立体交通网“6轴7廊8通道”格局基本形成。

二是坚持以人民为中心，狠抓服务，综合服务能力和水平持续提升。中国已经成为世界上运输最繁忙的国家之一，铁路、公路、水运、民航的客货周转量、港口货物吞吐量都在世界前列。特别是经过脱贫攻坚，实现了具备条件的乡镇和建制村通公路、通客车、通邮路，另外这些年，推进适老化交通出行服务和无障碍出行环境。

三是坚持创新引领，创新能力、实力充分提高。中国路、中国桥、中国车都成了亮丽名片，交通运输部这些年推进杭绍甬智慧高速公路、京杭运河智慧航道，智慧物流技术快速发展，C919大飞机正式交付。

四是坚持绿色低碳发展取得积极成效。从设施发展来看，铁路的电气化率到去年年底达到73.8%，新能源城市公交车超过了54万辆，新能源出租车超过30万辆，在城市里配送的新能源车辆超过80万辆。

五是坚持交通天下，交通国际合作不断走深走实。中欧班列已经通行25个国家200多个城市，中国国际道路运输协定合作范围拓展至21个国家，水路已经覆盖100多个国家和地区，中国水运航线方面通达率是全球第一位的，民航和64个国家保持定期通航，邮政快递覆盖全球220多个国家和地区。

(责编：王连香、高雷)

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