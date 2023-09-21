交通运输部：国家综合立体交通网“6轴7廊8通道”格局基本形成
2023年09月21日11:33 | 来源：人民网
小字号
人民网北京9月21日电 （记者王连香）今日，国新办就中国交通可持续发展情况举行发布会，交通运输部副部长李扬表示，可持续交通，更多是把安全、便捷、绿色、高效、经济、包容、韧性作为发展方向。他从以下五个方面介绍了中国可持续交通发展情况：
一是看硬件，现代化的高质量综合立体交通网络正在加快形成。我国拥有世界最大的高速铁路网、高速公路网、邮政快递网和世界级港口群，国家综合立体交通网“6轴7廊8通道”格局基本形成。
二是坚持以人民为中心，狠抓服务，综合服务能力和水平持续提升。中国已经成为世界上运输最繁忙的国家之一，铁路、公路、水运、民航的客货周转量、港口货物吞吐量都在世界前列。特别是经过脱贫攻坚，实现了具备条件的乡镇和建制村通公路、通客车、通邮路，另外这些年，推进适老化交通出行服务和无障碍出行环境。
三是坚持创新引领，创新能力、实力充分提高。中国路、中国桥、中国车都成了亮丽名片，交通运输部这些年推进杭绍甬智慧高速公路、京杭运河智慧航道，智慧物流技术快速发展，C919大飞机正式交付。
四是坚持绿色低碳发展取得积极成效。从设施发展来看，铁路的电气化率到去年年底达到73.8%，新能源城市公交车超过了54万辆，新能源出租车超过30万辆，在城市里配送的新能源车辆超过80万辆。
五是坚持交通天下，交通国际合作不断走深走实。中欧班列已经通行25个国家200多个城市，中国国际道路运输协定合作范围拓展至21个国家，水路已经覆盖100多个国家和地区，中国水运航线方面通达率是全球第一位的，民航和64个国家保持定期通航，邮政快递覆盖全球220多个国家和地区。
(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中国空间站第四次太空授课活动取得圆满成功
- 人民网北京9月21日电 （记者赵竹青）北京时间2023年9月21日15时48分，“天宫课堂”第四课在中国空间站开讲，新晋“太空教师”景海鹏、朱杨柱、桂海潮为广大青少年带来一场精彩的太空科普课，这是中国航天员首次在梦天实验舱内进行授课。 在约48分钟的授课中，神舟十六号航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮生动展示介绍了空间站梦天实验舱工作生活场景，演示了球形火焰实验、奇妙“乒乓球”实验、动量守恒实验以及又见陀螺实验，并生动讲解了实验背后的科学原理。…
- 评论
- 关注