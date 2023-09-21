人民网北京9月21日电 （记者赵竹青）北京时间2023年9月21日15时48分，“天宫课堂”第四课在中国空间站开讲，新晋“太空教师”景海鹏、朱杨柱、桂海潮为广大青少年带来一场精彩的太空科普课，这是中国航天员首次在梦天实验舱内进行授课。

在约48分钟的授课中，神舟十六号航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮生动展示介绍了空间站梦天实验舱工作生活场景，演示了球形火焰实验、奇妙“乒乓球”实验、动量守恒实验以及又见陀螺实验，并生动讲解了实验背后的科学原理。授课期间，航天员通过视频通话形式与地面课堂师生进行了实时互动交流。

本次授课活动分别在北京、内蒙古阿拉善盟、陕西延安、安徽桐城及浙江宁波设置了5个地面课堂，约2800名学生代表参加了现场活动。

授课活动由中国载人航天工程办公室联合教育部、科技部、中国科协、中央广播电视总台共同主办，载人航天工程相关参研参试单位提供支持。

在空间站应用与发展阶段，“天宫课堂”将持续开展太空授课活动。中国载人航天工程办公室将继续广泛征集关于“天宫课堂”的创意和建议，欢迎社会各界特别是广大青少年踊跃参与。

(责编：赵竹青、高雷)

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