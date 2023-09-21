人民网北京9月21日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人何亚东21日在例行发布会上表示，中秋、国庆“双节”是传统的消费旺季。商务部正在组织开展“金九银十”系列促消费活动，更好满足居民节日消费需求，推动消费持续恢复和扩大。

何亚东介绍，主要抓好以下四个方面工作：一是办好消费促进活动。组织开展“全国家居焕新消费季”“全国一刻钟便民生活消费节”“拥抱进博首发季”等重点活动，推出“情满中秋 礼迎国庆”“喜迎亚运 嗨购亚洲”“诚信兴商 信用惠民”等消费场景，活跃消费市场。

二是强化政策引领。一方面，会同相关部门落实好前期已出台的家居、汽车、电子产品等领域促消费政策，确保政策落地见效。另一方面，围绕重点领域，推动出台支持汽车后市场发展等一批政策举措，为消费加快恢复增添动力。

三是优化消费载体。在城市，加快国际消费中心城市培育建设，确认新一批全国示范步行街，推进一刻钟便民生活圈三年行动。在乡村，实施县域商业三年行动，加快补齐农村商业短板。

四是培育新型消费。推动即时零售、直播电商、社交电商等消费新业态新模式健康发展。打造更多沉浸式、体验式、互动式消费场景，促进商旅文体健相互赋能、线上线下相互融合。倡导绿色低碳消费理念，促进绿色智能消费。

“消费一头连着宏观经济大盘，一头连着千家万户美好生活。我们将聚焦重点，多措并举，发挥好消费的基础性作用，为推动经济持续恢复向好贡献力量。”何亚东说。

(责编：孙红丽、高雷)

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