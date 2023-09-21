人民网北京9月21日电 （记者孙红丽）9月21日下午，商务部举行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。

商务部新闻发言人何亚东在会上介绍，2023年1-8月，我国对外投资持续增长，对外非金融类直接投资5856.1亿元人民币，同比增长18.8%（折合837.3亿美元，同比增长11.5%）。其中，我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资1403.7亿元人民币，同比增长22.5%（折合200.7亿美元，同比增长14.9%）。

2023年1-8月，对外承包工程完成营业额6486.2亿元人民币，同比增长6.1%；新签合同额8633.4亿元人民币，同比增长2%。其中，我国企业在“一带一路”共建国家承包工程完成营业额5295.2亿元人民币，同比增长4.8%；新签合同额7253.5亿元人民币，同比增长5.6%。

(责编：孙红丽、高雷)

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