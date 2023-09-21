人民网北京9月21日电 （记者孙红丽）9月21日下午，商务部举行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。

有记者提问，据报道显示，8月份镓和锗的出口数据为零。从8月1日中国开始对镓和锗进行出口管制开始，是否有公司提出了出口许可申请？有没有公司拿到了出口许可证明？这样的情况未来还会持续么？

商务部新闻发言人何亚东表示，管制政策正式实施以来，商务部陆续收到企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请。目前，经依法依规审核，我们已批准了符合规定的若干出口申请，有关企业已获得两用物项出口许可证。商务部将继续依照法定程序对其他许可申请进行审核，并作出许可决定。

(责编：孙红丽、高雷)

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