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抖音更新个人认证服务规范 为创作者提供四大权益

2023年09月21日13:28 | 来源：光明网
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原标题：抖音更新个人认证服务规范 为创作者提供四大权益

　　个人身份认证是抖音平台的一项基础服务。为了让认证身份更加权威、规范、可信赖，同时给创作者提供更多样、更高品质的服务，抖音近日根据《互联网信息服务管理办法》《抖音社区自律公约》等规定，更新了关于个人认证服务相关的运营规范（下称《规范》）。

　　新规明确平台将为创作者提供更加丰富的权益，同时对认证作者的资质及内容创作要求提供了更加细致的标准，针对不符合资质和内容标准的创作者，《规范》将对其进行提醒并引导其调整作品。

　　明确个人认证要求及权益

　　新的《规范》，鼓励相关领域的创作者发布与该领域相关的原创优质作品，为用户提供可信赖、能查询的有用信息。包括使用自身原创的内容素材，或者在获得授权的他人素材基础上，提供有额外信息或价值的二次创作；发布优质内容，真实表达；发布经过科学论证的内容等。

　　《规范》建议认证创作者真人出镜或讲解时，应避免故意夸大、营造虚假人设；发布所属领域内信息丰富、专业可信、画质清晰和观赏性强的作品；获得认证后发布内容需更加注重权威真实、分享知识需专业可信，促进行业繁荣。

　　为了保证用户体验，《规范》不提倡认证创作者制作、发布、传播有害不实信息，或盗用他人身份进行个人认证，以及发布、传播侵犯他人知识产权或原创的内容。

　　《规范》在对创作者认证和发布内容提出更加严格标准的同时，也为其提供了更丰富的创作权益。认证创作者在抖音平台上享有专属的个人认证外显标识，以表明其身份，并会在搜索结果中被优先展示，同时在其个人主页中将拥有服务组件、特殊tab等相关经营管理权益等。另外，认证专业领域的个人认证创作者，可根据资质发布特定领域专业内容。如创作者在医疗领域获得认证后，可根据资质发布健康知识、医学疾病常识科普，以及辟谣不实健康信息等专业内容。

　　已取消3900个违规账号认证资格

　　《规范》明确，创作者在申请认证时，须同时满足账号已进行实名认证、账号已绑定手机号，符合认证领域的活跃度要求，账号及发布内容无违规记录等基础条件。随后，创作者可通过“抖音App-我-≡-抖音创作者中心-官方认证-个人认证”查询认证类型，根据个人资质或账号类型申请对应认证，申请结果可通过站内信查询。

　　《规范》介绍，创作者个人认证账号每次成功认证的有效期为一年，即认证成功后，认证账号的名称、标识、信息将会被保留一年（自获得认证之日起算）。有效期届满时，平台将进行年度审核。

　　再次通过年审的账号，认证有效期自动续期一年。未通过年审的账号，用户须在限定时间内补充提供符合要求的认证资料及信息。年审时，若原认证类别已取消，则原认证自动失效，用户可申请其他认证类别。

　　据悉，新的个人认证服务规范已经开始试运营，并将从2023年11月1日正式实施。抖音也对违反《规范》的行为进行了严格处置，包括对账号实施无限期封禁、禁言、取消其认证资格等。2023年6月至今，平台已对存在违法违规行为的3900个账号进行了取消认证资格等处罚。（刘锐）

(责编：曹淼、李源)
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