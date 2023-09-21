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交通运输部：自动驾驶已在城市出行等场景中实现一定规模应用

2023年09月21日13:37 | 来源：人民网
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人民网北京9月21日电 （记者王连香）今日，国新办就中国交通可持续发展情况举行发布会，交通运输部科技司司长岑晏青介绍，自动驾驶是智能交通领域创新的热点和焦点，是加快建设交通强国、科技强国、数字中国的重要引擎，也是发展可持续交通的重要领域之一。交通运输部高度重视自动驾驶技术的发展和应用，主要体现在以下三个方面：

一是加强政策引导。近年来，交通运输部会同相关部门出台了《智能汽车创新发展战略》《关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》等，发布了国家车联网产业标准体系中的智能交通部分建设指南，认定了一批自动驾驶测试基地和示范区，组织实施了一批国家重点研发计划项目，自动驾驶技术在不断提升、产业体系逐渐完善。

二是推动场景应用。引导产学研用各方共同努力，面向部分场景的自动驾驶技术逐渐走向实际应用。特别是在城市出行服务、港口作业等场景中，自动驾驶技术已实现一定规模应用。场景级的解决方案正加速成熟，如北京、上海、广州、武汉等城市开展了自动驾驶出行服务应用示范，上海港、天津港、深圳妈湾港等港口积极应用智能集卡、集装箱无人转运车，显示出自动驾驶技术有良好应用前景。

三是强化先导试点。为更好发挥场景创新对技术和产业的带动作用，去年，交通运输部启动实施了智能交通先导应用试点，重要方向是自动驾驶。试点工作坚持立足真实业务、依托真实场景、解决真实需求、形成真实模式，首批自动驾驶领域布局的14项试点任务得到踊跃响应，有百余家创新主体积极参与，投入各类自动驾驶车辆超过1000台，试点效果取得积极成效。

(责编：王连香、高雷)
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