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经济大家谈：供需两侧协同释放消费潜力 “金九银十”消费市场有望延续暑期热度

人民网记者 栗翘楚
2023年09月21日13:50 | 来源：人民网
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民航、铁路单日旅客发送量创造历史新高；博物馆门庭若市，热门演唱会一票难求；“研学游”等新兴文旅形式不断涌现……纵观今年暑期消费市场，文旅、餐饮、零售、交通等行业的繁荣景象让人印象深刻。暑期结束，市场又迎来“金九银十”的消费旺季，促销费政策密集发布，“消费引擎”再提速。

今年以来我国消费市场呈现哪些特点？在供给侧和需求侧，消费产品有哪些变化？“金九银十”消费市场又会呈现何种趋势？对全年促消费将起到哪些重要作用？西安交通大学经济与金融学院教授、博士生导师张慧芳接受人民网专访表示，随着促销费政策效果持续显现，消费新业态新场景不断涌现，“金九银十”将延续暑期消费热度，成为全年促进消费恢复和扩大的重要支撑。

旅游需求空前旺盛 绿色、智能推动大宗消费增长

暑期刚过，今年“十一黄金周”的旅游产品预订已然开启。多个旅游预订平台的数据显示，“十一”有望延续今年以来的旅游火热态势。

张慧芳表示，“今年暑期，《关于恢复和扩大消费的措施》的政策效应持续显现，暑期国内旅游人数达18.39亿人次、实现国内旅游收入1.21万亿元，旅游业在全面复苏的同时呈现出群体中的亲子、研学、孝老，方式中的更远、更久、更深度，旅游目的地呈现出山川秀美、清凉避暑的乡村游与文化底蕴丰富、便利性高的都市旅游双向性。”

促消费是扩内需的关键。从政策上看，以汽车、家电为代表的大宗消费和以文旅为代表的服务消费是重要发力点。

在汽车消费方面，中汽协发布最新数据显示，今年1-8月，我国汽车产销分别完成1822.5万辆和1821万辆，同比分别增长7.4%和8%。成都车展的顺利举办，各品牌秋季新品推出加速，消费者关注新品上市，形成良好的市场消费节奏。部分车企为扭转被动趋势，主动调整产品价格体系和营销策略，对消费的拉动作用持续体现。

在家电消费方面，张慧芳表示，今年上半年，不同行业、不同部门之间的恢复节奏存在明显的差异。未来，随着产品升级的步伐不断加快，产品基本功能、性能进一步提升，外观设计更加美化，健康化、集成化、嵌入式的发展趋势越发明朗。产品结构的调整和升级，带来了高品质家电产品的销售增长，也推动了上半年终端市场价格的走高。

新业态新场景不断涌现 供需两侧协同释放消费潜力

近年来，随着经济发展水平的提高，经济环境的变化，供需两侧的消费产品、人们的消费行为和消费倾向都在发生变化。

张慧芳表示，从需求侧看，消费者消费心理更加成熟健康，消费决策更加稳定理性、消费行为更趋科学合理，具体表现在以下几个方面：

高质量、好品质消费品受关注。消费者在制定购物决策时更为审慎，他们在选择产品时也越来越看重品质和功能。从现实看，消费者比以往任何时候更关注消费产品的质量，对商品、价格、服务的要求也更高。

家用消费品成为关注热点。在消费品类上，智能家居类、健康睡眠类、婴幼儿消费类、老年消费品类明显增长；老年人群体对于医疗保健、旅游休闲、智能家居、金融理财等领域有着巨大的潜在消费力。

新型消费日常化、生活化。绿色消费、智能消费、健康消费、体育消费、教育消费等新型消费备受青睐，越来越多得消费者不仅接受了绿色、可持续的消费理念，而且愿意为绿色消费支付溢价并落实到消费行为中。

张慧芳表示，需求侧向好也逐步传导至供给侧，具体表现在以下几个方面：

高质供给激发消费热情。更多企业、商家将产品和服务的质量放在优先位置，智能厨房、智慧场景、感知互联、数据驱动等高品质产品层出不穷，文化旅游、健康服务、智慧养老、标准提升等质量强国战略在各行各业不断体现，更高水平产品、服务供给让消费市场的潜力更加充分地释放出来。

下沉供给拓宽消费群体。在国家消费政策激励下，在各地政府的推动下，许多商贸零售企业、平台经济企业等下沉农村市场，推动农产品直播带货、社交拼团、乡村文化旅游等农村消费新业态新模式快速发展。国家统计局数据显示，今年上半年，我国乡村消费品零售额约3万亿元，增速达到8.4%，高于城镇增速0.3个百分点，农村消费与城市消费的差距正在不断缩小。下沉市场更加活跃，升级特点明显。

创新供给引领消费潮流。酱香拿铁出圈、文创雪糕走红……产品创新、服务创新、消费模式创新不断加速，企业契合新时代消费价值观，不断创新时尚供给，激发消费活力。

促销费政策密集发布 “金九银十”延续暑期消费热度

2022年中央经济工作会议将“着力扩大国内需求”作为2023年重点工作任务，提出要把恢复和扩大消费摆在优先位置。今年以来，“消费提振年”、《关于促进家居消费的若干措施》、《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》等一系列消费措施密集出台并取得显著成效。

“汽车、住房、电器等大宗商品消费持续回暖，绿色消费、智能消费、健康消费、养老消费、体育消费、旅游消费、教育消费等新型消费成为热点消费。”张慧芳表示，当前，我国消费还有很大潜力和空间，还需从以下几个方面着力：

根据绝对收入理论，应从产业、就业、实体发展等角度，大力提高人们绝对收入水平，注重提升国民人均收入占GDP之比，以提高人们“能消费”的基础。

根据持久收入理论，影响居民消费主要是持久性收入而非临时性收入，须构建居民收入增长长效机制，提高居民持久性收入，提振未来预期和消费信心。

根据相对收入理论，影响消费倾向的在很大程度上是收入差距。目前，我国总体消费倾向不高，一方面高收入者有消费能力，但消费意愿不高；而中低收入者消费意愿较强，但消费能力不足。缩小收入差距是提高总体消费倾向的重要方向。

一年一度的消费旺季“金九银十”即将到来，张慧芳认为，从目前的经济形势和消费品市场现状看，前期促销费政策效应会明显显现“金九银十”仍然充满期待。“十一”黄金周将迎来汽车消费、家电消费、旅游以及相关餐饮、酒店住宿、文旅等消费旺季，也会带来电子商务、网络消费的购物热潮。

“不容忽视的，一方面，要持续扩大内需；另一方面，人们消费心理、消费行为更趋理性，促进消费必须在品质、内涵、适销对路、供需适配上做足文章。”张慧芳表示，产品供给应满足多层次、多元化需求，提高供给质量，创造高质量供需动态平衡，从而促进经济高质量发展。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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