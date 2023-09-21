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市场监管总局：反不正当竞争法实施30年来共查处案件75.7万件

2023年09月21日17:48 | 来源：人民网
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人民网北京9月21日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，20日，反不正当竞争法实施三十周年座谈会在京举行。

会议指出，我国反不正当竞争法自1993年开始实施，历经2017年全面修订、2019年修改完善，第三次修订工作正在推进，是我国第一部促进公平竞争、规范市场竞争秩序、维护市场经济健康运行的基础性法律制度，具有重要的开创性、前瞻性意义。30年来，反不正当竞争战略定位不断提升、法律规则不断完善，监管执法不断拓展深化、商业秘密保护力度不断加大、宣传倡导不断创新，为促进社会主义市场经济繁荣发展作出重要贡献。反不正当竞争法实施30年来，全国共查处各类不正当竞争案件75.7万件，罚没金额128.8亿元。

会议强调，公平竞争是市场经济核心。反不正当竞争在维护公平竞争中具有基础性关键作用。要深刻领会和把握反不正当竞争对完善社会主义市场经济体制、构建新发展格局、推动高质量发展的重要意义，充分发挥反不正当竞争在维护公平竞争中的重要作用。

会上，发布了《中国反不正当竞争执法年度报告（2022）》，报告指出，2022年市场监管总局坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，推进反不正当竞争法第三次修订；连续第五年部署开展反不正当竞争执法专项行动，查办各类不正当竞争案件9069件、罚没金额约6.2亿元；发挥反不正当竞争部际联席会议作用，联合开展医疗卫生领域商业贿赂专项整治；召开全国商业秘密保护创新试点动员部署会及启动会，公布第一批20个创新试点地区名单；举办第九届中国公平竞争政策国际论坛反不正当竞争专题论坛，公布医美虚假宣传、商业贿赂典型案例，厚植公平竞争社会氛围，市场化、法治化、国际化营商环境持续优化。

据悉，会上，市场监管总局还发布了反不正当竞争法实施30年以来十大影响力事件和十大行政执法案件。

(责编：杨曦、高雷)
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