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国家粮食和物资储备局：预计秋粮旺季收购量大体在2亿吨左右

2023年09月21日18:40 | 来源：人民网
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人民网北京9月21日电 （记者李栋）21日，国家粮食和物资储备局召开全国秋粮收购工作会议，全面部署今年秋粮收购工作，提前做好仓容、资金准备，确保及时把种粮农民“好收成”变成“好收入”。

秋粮占全年粮食总量的四分之三，是全年粮食收购的重中之重。“从近期调度情况显示，今年秋粮播种面积稳中有增，大部分地区秋粮长势良好，有望再获丰收。”国家粮食和物资储备局相关负责人表示，今年秋粮商品粮和收购量仍将保持较高水平，预计旺季收购量大体在2亿吨左右。

会议要求，各地和有关企业要深入分析研判，准确把握国内外粮食市场形势，强化措施、压实责任、狠抓落实，确保秋粮收购工作顺利开展。

精心组织市场化收购，切实增强市场购销活力。强化各类要素保障，做好仓容准备、资金筹措、运力协调、人员培训等工作，做到“有人收粮、有钱收粮、有仓收粮、有车运粮”。

认真抓好政策性收购，坚决守住农民“种粮卖得出”的底线。各地要统筹考虑秋粮生产形势、市场走势及天气变化等因素，及时研究出台针对性政策措施，确保农民售粮顺畅。

紧贴农民售粮需要，优化现场服务，不断提升农民售粮体验；优化咨询服务，加强与售粮群众的面对面交流；优化预约服务，让农民少跑腿、少排队、快售粮；优化信息服务，及时发布粮食收购政策和市场信息;优化粮食产后服务,加强农户科学储粮指导,帮助农民减损增收。

扎实做好保供稳价，保障粮食市场供应充足、运行平稳。加强监测预警，密切跟踪市场动态变化，丰富政策储备，掌握工作主动。加强产购储加销协同联动，形成保供合力。

严格执法监管，维护良好市场秩序。充分发挥12325、12315热线作用，深入开展“严监管强执法重处罚行动年”活动，推进粮食监管信息化建设和应用，严肃查处各类违法违规问题，严厉打击坑农害农行为。

“要统筹考虑秋粮主要品种生产形势、市场走势以及天气变化等因素，提前研究制定应对预案，精心组织市场化收购和政策性收购，及时在符合条件的地区启动最低收购价执行预案，切实维护好种粮农民利益。”国家粮食和物资储备局负责人说。

(责编：杨曦、高雷)
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