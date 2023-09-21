人民网北京9月21日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，9月21日，铁路部门开始发售10月5日火车票。10月1日至4日各方向余票充足，9月13日至20日已发售火车票1.5亿张。铁路部门将在9月27日至10月1日、10月4日至7日增开200列夜间高铁，车票已陆续开始发售，尽最大努力满足旅客出行需求。

国铁集团客运部负责人介绍，从今日已发售的10月5日火车票情况来看，沈阳至北京、青岛至北京、成都至西安、青岛至上海、南昌至上海、南昌至深圳、成都至广州、成都至北京、南昌至广州、贵阳至广州等方向车票紧俏，北京至西安、成都至重庆、北京至太原、深圳至武汉、北京至深圳、深圳至长沙、长沙至深圳、广州至南宁、长沙至上海等方向部分车次仍有余票，北京至上海、北京至南京、北京至青岛、上海至北京、上海至武汉等方向各车次余票充足。

该负责人介绍，根据售票数据和运输能力，铁路部门将在假日运输期间，增开跨铁路局集团公司的直通旅客列车320列，包括日间高铁14列、夜间高铁200列、普速旅客列车106列。其中，夜间高铁的主要方向为京沪、京哈、京广、沪昆、广深高铁等热门紧张区段。各铁路局集团公司也进一步挖掘运输潜力，在铁路局管内增开短途旅客列车，尽最大努力满足旅客返程购票需求。该负责人同时提示，10月4日前后，各个方向余票相对充足，旅客也可选择错峰返程；对返程时间有刚性需求的旅客，如果没有买到车票，可通过候补购票、中转换乘的方式，提高购票成功率。

铁路部门提示，利用互联网或手机客户端购票的旅客，铁路12306网站（含客户端）是官方唯一火车票网络售票渠道，且不收取任何附加费用，请旅客朋友通过官方渠道购票，保护自身合法权益和个人信息安全。

(责编：王连香、高雷)

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