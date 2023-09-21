人民网记者 努尔黑沙

新疆乌鲁木齐，曾经是古丝绸之路上的重镇。如今，也是沟通新疆南北、连接中国内地与中西亚及欧洲的交通枢纽，中国向西开放的重要门户。

新疆是我的家乡。近期，我作为人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道采访组成员，走进新疆乌鲁木齐，从记者的角度观察这座城市。

上大学的时候，我家所在的伊犁还没通火车。从伊犁到乌鲁木齐，要坐夜班汽车一路颠簸十多个小时，甚是辛苦。现在从伊犁到乌鲁木齐有多种选择，有飞机，有动车，还有长途巴士。路上花的时间也大大缩短，动车最快不到5个小时就能到达。

我在这次采访过程中感受到，从周边国家来到新疆学习、工作、生活的人越来越多了，商贸合作也在不断加强。

走进乌鲁木齐著名标志性景点新疆国际大巴扎，首先进入眼帘的是民族特色的建筑群、琳琅满目的干果、各具特色的手工艺术品以及各民族乐器。巴扎上不仅能买到新疆本地产品、国内其他省份特色产品，还能买到共建“一带一路”国家的文创产品。来自五湖四海的各类产品聚集在这里，通过商人和游客发往海内外各地，不禁让人联想古丝绸之路上繁忙的集市。近年来，这里的游客人数不断增加，产品也更具不同地域特色。

互联网的发展，为国内外交流提供了便捷的途径。我们在新疆医科大学附属中医医院见证了新技术手段为急需治疗患者带来的好处。医院开展远程医疗会诊工作，医生与在乌兹别克斯坦的中方医生连线，两国医疗团队共同为乌兹别克斯坦的患者提供治疗方案。

随着“一带一路”倡议的稳步推进，来乌鲁木齐求学的留学生也越来越多。我们就在新疆医科大学认识了来自土库曼斯坦的别克波迪耶娃·古扎丽和来自哈萨克斯坦的纳合麦提江·米娜尔。她们来乌鲁木齐学医，得到了在新疆医科大学附属中医医院实习的机会。纳合麦提江·米娜尔表示，希望毕业后能够继续读研深造，更加深入学习中医知识，未来回到哈萨克斯坦从事相关职业。

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。近年来，共建“一带一路”国家民间交流日趋频繁，乌鲁木齐市作为我国西部地区重要城市，在民间交流等各领域发挥着区域优势。

在新疆古生态园，有一处绘画工作室。来自吉尔吉斯斯坦的画家伊布拉音莫夫·鲁斯兰在这里从事绘画工作已有很多年。他从小爱画画，后来考进吉尔吉斯斯坦的知名学府系统学习绘画艺术，如今在乌鲁木齐为自己的创作生涯找到了广阔的天地。他表示，平时一有空就去新疆各地采风，为自己的创作寻找灵感，也认识了很多本地画家，他的画作中也出现了不少本地元素。

2000多年前，张骞开辟丝绸之路，汗血宝马自此传入中国。如今，随着共建“一带一路”倡议的加快推进，中国与中亚国家各领域合作不断加深，中国游客也能够在家门口观赏从土库曼斯坦引进的稀少品种——汗血宝马。位于古生态园内的汗血宝马基地，观赏马术表演的观众络绎不绝。这里是集汗血马繁育、展示、训练、表演比赛及马术健身、休闲度假等为一体的综合性基地。

据新疆乌鲁木齐市政府网站信息，乌鲁木齐西距大西洋6900公里；北离北冰洋3400公里；东至太平洋2500公里；南去印度洋2200公里。这座“离海洋最远的大城市”，丝绸之路上的重镇，如今依然发挥区域优势，正在积极融入共建“一带一路”建设大格局，连接着五湖四海。

(责编：牛镛、姚奕)

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