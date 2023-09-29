人民网记者 章斐然 葛泰佚 郭冠华

从雅典向东北飞行1个多小时，人民网“一带一路”全媒体报道团便抵达了位于色雷斯地区的亚历山德波利斯。这是一座临海的边境小城，南向爱琴海，北靠保加利亚，常驻人口约5万。在今夏连日的高温天气里，这里的宁静为来此度假的旅人平添了一份清凉。

希腊工程师斯塔夫罗斯·索马迪斯是当地人，供职于国家能源集团国华投资欧洲新能源公司已有7年，负责色雷斯-东马其顿大区色雷斯风电项目4座风电场的日常检修和运维。他告诉记者，如今能在自己的家乡找到这样一份前景乐观、收入稳定的工作，周围的朋友都很羡慕他。

2017年，国家能源集团国华投资欧洲新能源公司收购了原属希腊科佩鲁佐斯集团的4座风电场75%的股权，为这座风能资源丰富的边境小城更添一股来自东方的暖风。

2018年，中希政府签署共建“一带一路”合作谅解备忘录，希腊成为与中国签订此类备忘录的首个欧洲发达国家。应时而生的国华投资欧洲新能源公司乘着“一带一路”的发展快车，成为推动新能源投资项目在欧洲落地的有力支点。

作为中国在希腊投资的首个风电项目，国华投资欧洲新能源公司将“绿色发展”的理念深植企业发展基因，通过一系列富有成效的实践擦亮中资企业在清洁能源国际合作领域的新名片。

在以“低碳发展 绿见未来”为主题的企业开放日现场，报道团与受邀前来的希腊“Z世代”大学生代表，项目所在地消防局、林业局相关人员，科莫蒂尼第八小学以及员工家属、社区民众共同实地参观考察了4座风场之一的格拉玛提卡奇风电场。

报道团了解到，为履行当地对于野生鸟类保护的规定，国华投资公司在风机上安装了DTbird鸟类防撞保护系统，通过飞鸟监测-发出警报-驱散飞鸟的程序，最大限度减少风机对鸟类活动的影响。同时，聘请鸟类专家，定期到风场观察鸟类种群变化情况，为当地环保部门提供第一手资料，积极探索工业生产与自然环境和谐共处新模式。

欧洲新能源公司总经理李早告诉记者，这是他们第二次举办“企业开放日”活动，通过类似的交流活动，当地群众不仅加深了对色雷斯风电项目在业务层面的了解，也对国家能源集团的企业文化和经营理念有了形象的认知。在一定程度上，这也提升了中国企业的国际形象，擦亮了中资企业的金字招牌。

一同参观的希腊大学生代表德米特拉·布尼亚表示，实地参观风电场让她看到了中国企业对当地的贡献以及对创新技术的探索。

据介绍，希腊色雷斯项目每年生产绿色电能约1.6亿千瓦时，可满足希腊3万户家庭的年用电需求，相当于减少二氧化碳排放约15万吨、节约标煤5.3万吨，为改善希腊能源结构优化做出了突出贡献。

“我想他们是意识到了这是未来，这就是他们投资绿色能源的原因。”索马迪斯告诉记者，他看好绿色能源产业的发展前景，同时以国家能源集团为代表的中国企业在当地展现出的“真诚”“谦虚”的合作方式，令他更加坚信能在现在的职业轨道上获得更好的发展。

(责编：李楠桦、吕骞)

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