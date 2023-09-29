人民网北京9月29日电 （记者夏晓伦）“重大科技革命和产业变革是推动国际格局调整的重要原因，如果一个国家能够把握机遇就能脱颖而出，反之则可能落后，中国要牢牢把握新一轮科技革命的战略机遇，为推进中华民族伟大复兴注入强劲动力。”全国政协常委、教科卫体委员会副主任、科技部原副部长、中国科协党组原书记尚勇在28日举行的“世界科技安全与中国对策”高峰论坛上表示。

中国科学院院士、科技部原副部长、致公党原副主席程津培在“科技安全事关经济安全国家安全”报告中指出科技安全制约着国家安全、经济安全，国际上发生的一系列事件，时时提醒我们科技安全事关国家发展，必须给予足够的重视。

北京大学中国战略研究中心执行主任王宏广提出保障科技安全、建设科技强国的七个对策。一是多管齐下解决高端芯片受限问题，争夺数字经济后半程。二是发展生物技术，努力打造40万亿元生物经济，引领或共同新科技革命。三是推进第三次绿色革命，建成农业强国。四是保障第二产业科技安全，工业科技要面向2.0、3.0、4.0三箭齐发，建成制造业强国。五是第三产业科技取得跨越发展，建成第一经济大国。六是造就人才、创新方法、制造仪器，打破原始创新的瓶颈。七是建设世界创新高地，打造京沪新科技革命新领地，把粤港澳大湾区打造成世界最具活力的创新基地。

王宏广还提出保障科技安全的五点措施，一是开展科技安全普查，摸清科技安全底牌，明确国家、行业、地方重大科技需求。二是开展技术预测、人才预测、经济预测等三大预测，始终把握世界科技前沿的重点与方向。三是深化经济体制改革，全面实施创新驱动战略。四是实施新型举国体制，围绕产业链构建技术链、价值链、人才链、利益链，引导80%有科技力量进入经济主战场。五是深化教育体制改革，造就大批战略科学家，加速顶尖人才国产化。

在学术讨论环节，与会专家学者围绕保障科技安全、建设科技强国等议题展开充分交流与探讨。据了解，论坛由北京大学中国战略中心、中国国土经济学会、国际绿色经济协会、华西医院中国人民生命安全研究院共同举办。

(责编：乔业琼、吕骞)

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