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85项新食品安全国家标准发布

2023年09月29日16:11 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月29日电（记者董瑞丰、顾天成）国家卫生健康委、市场监管总局近日发布85项新食品安全国家标准和3项修改单，其中包括茶叶等3项食品产品标准、婴幼儿配方食品良好生产规范等5项生产经营规范标准、食品接触用塑料材料及制品等6项食品相关产品标准。

　　据了解，本次公布的茶叶标准规定了“茶鲜叶”和“茶叶”的定义、感官要求、污染物限量、农药残留限量和食品添加剂使用等技术要求。食品加工用菌种制剂及其生产卫生规范等标准为首次制定，有助于规范促进行业健康发展。

　　此外，为适应行业内新出现的产品类型，婴幼儿配方食品良好生产规范增加了液态婴幼儿配方食品相关内容，细化了生产过程特殊技术管理要求。

　　根据风险评估情况和管理需要，新制定食品接触材料及制品用油墨标准，修订食品接触用塑料、金属、橡胶、复合材料及制品等标准，进一步明确了管理原则、迁移要求、允许使用的基础原料等内容。

　　国家卫生健康委食品安全标准与监测评估司有关负责人表示，上述标准制定修订符合法律法规规定，充分考虑群众健康权益，兼顾食品产业发展需求，参考国际相关法规和通行做法，标准制定修订过程充分征求了社会各方意见并向世界贸易组织通报。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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