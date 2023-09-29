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装运35吨宽体集装箱铁海快线货物列车成功开行 为构建现代化物流体系注入新动力

2023年09月29日19:11 | 来源：人民网
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人民网北京9月29日电 （记者乔雪峰）2023年9月29日，装运35吨宽体集装箱从呼和浩特沙良站始发的23666次、从南宁南站始发的34123次铁路班列，分别抵达天津新港站、钦州港东站，随即搭乘中谷杭州号、重庆号集装箱班轮驶往广州港、日照港。这标志着35吨宽体集装箱铁海快线货物列车成功开行，我国内贸集装箱铁公水多式联运体系建设取得新突破，为构建现代化物流体系注入新动力。

海铁联运是进出口货物由铁路运到沿海海港直接由船舶运出，或是货物由船舶运输到达沿海海港之后由铁路运出的只需"一次申报、一次查验、一次放行"就可完成整个运输过程的一种运输方式。

综合运输服务“一票制”“一单制”“一箱制”发展，是推进实现“人享其行、物畅其流”的重要载体，是构建现代综合交通运输体系、加快建设交通强国的重要内涵。

近日，交通运输部会同商务部、海关总署、金融监管总局、国家铁路局、民航局、邮政局、国铁集团等部门出台了《关于加快推进多式联运“一单制”“一箱制”发展的意见》，从六个方面提升多式联运服务水平，为“一票制”“一单制”“一箱制”发展营造良好环境，加快推动构建现代综合交通运输体系。

“国铁集团积极探索铁路与海运、公路等其他运输方式融合发展的新路径，精心打造运能更大、效率更高、成本更低的多式联运产品。”国铁集团货运部负责人介绍，此次开行的铁海快线货物列车，实现了35吨宽体集装箱与航运企业定制化改造的新船型精准匹配，采用“班列+班轮”无缝衔接、“一箱到底”的运输组织模式，提高了货运周转效率，降低了物流成本，将进一步推动铁路、海运深度融合和运输结构优化。

该负责人介绍，2016年，国铁集团根据我国铁路、公路、水运等技术条件，自主研发了35吨宽体集装箱，扩展了箱体高度和宽度，使该集装箱的载重、容积指标全面优于国际标准箱。以20英尺35吨通用宽体集装箱为例，比国际标准箱的载重提高14.2%、容积提高16.9%。目前，已形成20英尺、40英尺、45英尺通用箱以及敞顶箱、干散货箱、液体罐箱、水泥罐箱、隔热箱、台架式卷钢箱等完善的箱型体系，在铁公联运、国际铁路联运中广泛应用，得到市场充分认可，已成为铁路运输的主力箱型。

该负责人强调，下一步，国铁集团将加强与港口、航运企业的合作，逐步扩大开行35吨宽体集装箱铁海快线货物列车，持续优化运输组织，提升效率品质，降低物流成本，拓展辐射范围，着力打造更多优质高效的多式联运产品，为广大客户提供良好的物流服务。

(责编：乔业琼、吕骞)
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