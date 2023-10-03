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我国首次开展卓奥友峰极高海拔气象梯度观测

2023年10月03日18:38 | 来源：新华网
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新华社拉萨10月3日电 固定钢丝绳索，安装风速风向传感器、温湿度探头、辐射计、卫星传输模块……经过约1小时的紧张工作，这个为极高海拔地区定制的自动气象站，被牢牢地固定在卓奥友峰峰顶。

科考队员在架设自动气象站（10月1日摄）。（图片由卓奥友峰科考队员提供）

科考队员在架设自动气象站（10月1日摄）。（图片由卓奥友峰科考队员提供）

10月1日凌晨3时，科考队员从海拔7100米的卓奥友峰C2营地出发，历经6个多小时攀登，于当日9时15分抵达海拔8201米的卓奥友峰峰顶，并成功架设海拔8201米的自动气象站。

科考队员在冲顶过程中（10月1日摄）。（图片由卓奥友峰科考队员提供）

科考队员在冲顶过程中（10月1日摄）。（图片由卓奥友峰科考队员提供）

“峰顶温度为零下18摄氏度，风力6级……”当卓奥友峰峰顶气象站将实时数据传回大本营指挥帐篷时，中国科学院青藏高原研究所研究员赵华标向指挥部报告：卓奥友峰峰顶自动气象站数据传输成功。

海拔4950米的卓奥友峰科考大本营，科考队员赵华标（手拿麦克风看电脑者）在宣读刚刚接收到的顶峰气象观测数据，这标志着峰顶自动气象站架设成功，成功传回观测数据（10月1日摄）。新华社记者晋美多吉 摄

海拔4950米的卓奥友峰科考大本营，科考队员赵华标（手拿麦克风看电脑者）在宣读刚刚接收到的顶峰气象观测数据，这标志着峰顶自动气象站架设成功，成功传回观测数据（10月1日摄）。新华社记者晋美多吉 摄

此前，科考队员在海拔4950米、5700米、6450米、7100米处成功架设了4座自动气象站，至此卓奥友峰梯度气象观测体系正式构建完备。

位于海拔5700米卓奥友峰前进营地的自动气象站（9月29日摄）。新华社记者晋美多吉 摄

位于海拔5700米卓奥友峰前进营地的自动气象站（9月29日摄）。新华社记者晋美多吉 摄

9月下旬以来，赵华标和科考团队在海拔约4950米的卓奥友峰大本营到海拔6450米区域之间往返多次，探查地形地貌并寻找防风雪的气象站位置，研究讨论自动气象站数据传输等技术问题。甚至为了赶上好天气，他们背着重达50公斤的气象站零部件连夜登山，架设自动气象站至清晨，而后花半天时间赶回大本营。

赵华标介绍，随着全球气候变暖，青藏高原地区呈现海拔越高升温幅度越大的特征。而这种现象是基于海拔5000米以下的气象站观测得出的结论，但在更高海拔层面，以前没有气象实测数据，只是根据遥感数据推算。在全球范围内，极高海拔地区的气象观测资料也十分匮乏。

科考队员在海拔6450米架设自动气象站（9月25日摄）。（图片由第二次青藏科考队科考队员提供）

科考队员在海拔6450米架设自动气象站（9月25日摄）。（图片由第二次青藏科考队科考队员提供）

为填补这一空白，第二次青藏科考队在珠穆朗玛峰北坡建成了8个梯度自动气象站，其中海拔8830米架设的自动气象站成为世界海拔最高的自动气象站。近两年，又陆续建成希夏邦马峰、卓奥友峰气象观测体系，从而获取更完整的极高海拔梯度气象观测资料。

中国科学院院士、第二次青藏科考队队长姚檀栋在卓奥友峰登山大本营（9月29日摄）。新华社记者晋美多吉 摄

中国科学院院士、第二次青藏科考队队长姚檀栋在卓奥友峰登山大本营（9月29日摄）。新华社记者晋美多吉 摄

中国科学院院士、第二次青藏科考队队长姚檀栋介绍，在卓奥友峰地区，影响青藏高原气候的两大环流西风—季风协同作用比珠峰地区更剧烈，是研究极高海拔西风—季风协同作用的理想区域。

目前，5个极高海拔梯度自动气象站正在实时记录卓奥友峰北坡气温、相对湿度、风速、风向、太阳辐射等数据。“建立卓奥友峰极高海拔气象观测体系，与珠峰—希夏邦玛峰极高海拔气象梯度观测体系形成全球巅峰气象观测网络，从而以纵横结合架构研究现代和过去西风—季风协同作用过程，揭示亚洲水塔冰冻圈变化过程和机理。”赵华标说。（记者李华、陈尚才、田金文）

(责编：袁勃、杨光宇)
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