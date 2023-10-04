原标题：我国水网先导区建设实现良好开局

“去年8月，水利部确定广东、浙江、山东、江西、湖北、辽宁、广西7个省（自治区）作为第一批省级水网先导区。一年多来，7个先导区省份在组织推动、水网规划、重大工程建设、水网融合发展、体制机制创新、数字孪生水网等方面，实现了良好开局，起到了先行先试的作用。”日前，在水利部推进水网先导区建设新闻发布会上，水利部副部长刘伟平介绍，在先导区的示范引领下，各地积极推进省市县级水网规划建设，全力打通水网“最后一公里”。

据介绍，第一批省级水网先导区确定以来，水利部指导先导区省份根据国家水网“一张网”的总体要求，立足本省水情工情，抢抓重大水利基础设施建设“窗口期”，大力推动水网工程建设，省级水网格局加快形成。

“一是开工一批重大水网骨干工程。2022年，南水北调中线引江补汉工程在湖北开工，拉开了南水北调后续工程高质量发展帷幕，推动湖北水网进一步融入国家水网大局；粤西水网的大动脉——环北部湾广东水资源配置工程开工，将从根本上解决粤西地区特别是雷州半岛水资源短缺问题。今年9月，环北部湾广西水资源配置工程开工，工程建成后将整体提升桂南地区水资源承载能力，有效缓解南宁、北海、钦州、玉林缺水难题，改善区域生态环境，支撑当地经济社会高质量发展。”刘伟平介绍，“二是一批重点工程建成发挥效益。湖北鄂北水资源配置一期工程完工，惠及鄂北干旱地区3市7县482万人、380多万亩耕地；广东珠江三角洲水资源配置工程即将通水，工程设计年供水量17亿立方米，将解决广州、深圳、东莞等地生活生产缺水问题，并为香港等地提供应急备用水源，进一步完善粤港澳大湾区多水源供水保障体系。”

此外，水利建设完成投资再创新高。2022年，7个先导区省份共完成水利建设投资3501亿元，较上年投资增幅50%，占全国水利建设总投资的32%。今年以来，先导区建设持续发力，水利建设完成投资再创新高，1至8月，已完成投资2539亿元，较去年同期增长8.2%，占全国水利建设总投资的34%。

水利部总规划师吴文庆表示，第一批省级水网先导区在科学编制水网建设规划、系统谋划水网建设布局方面坚持系统观念，从完善水资源配置和供水保障体系、流域防洪减灾体系、河湖生态系统保护治理体系要求出发，系统谋划水网建设布局方案；坚持因地制宜，贯彻“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”原则，根据自然河湖水系特点和水利基础设施网络布局，综合考虑水资源多种功能属性和高质量发展对水的需求，统筹存量和增量，加强互联互通；坚持协同融合，省级水网建设规划注重与国家骨干网的衔接和互联互通，统筹水网与农业、能源、水运等相关产业协同发展，加强省市县水网协同融合，着力提升城乡水利基本公共服务水平。

刘伟平表示，为进一步引导和调动各地推进水网建设的积极性，水利部在持续推进第一批省级水网先导区建设的基础上，启动开展第二批省级水网先导区建设以及第一批市级和县级水网先导区建设工作。近期，水利部确定了宁夏、安徽、福建作为第二批省级水网先导区，浙江宁波、河南平顶山、山东烟台、江苏宿迁、山西大同、湖南娄底、陕西延安作为第一批市级水网先导区，广东高州、湖北天门、福建武平作为第一批县级水网先导区。

水网先导区建设是一项复杂的系统工程，涉及面广，需要统筹各方力量，凝聚共识，形成合力。“下一步，水利部要继续全面落实《国家水网建设规划纲要》部署，高质量推进水网先导区建设，有序推进各层级水网协同融合，加快构建‘系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序’的国家水网，为推进中国式现代化提供有力的水安全保障。”刘伟平说。

（本报记者 陈晨）

(责编：罗知之、李楠桦)

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