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村里来了科技特派员

2023年10月04日08:38 | 来源：光明日报
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原标题：村里来了科技特派员

　　 一大早，一辆满载着鸡苗的卡车缓缓驶入内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台镇九成功村村委会院子，随车而来的还有10余名科技特派员。

　　 “这个品种的鸡肉质好、生长速度快，又保留了土鸡的风味……”车刚一停下，科技特派员们便向围上来的村民介绍起养殖新品种鸡的优势和技巧。科技特派员面对面讲、手把手教，让村民们对养殖新品种信心大增。

　　 近年来，鄂尔多斯市东胜区成立科技特派员服务团，面向农村地区开展专项行动，以技促农、科技兴业、人才先行。

　　 在泊江海子镇柴登村，科技特派员段得军站在鱼塘边同老乡交流着今年鱼塘预计的收成情况。曾经的柴登村，养鱼人家寥寥无几，种出的蔬菜品质也不高，村民从事农业生产的积极性很低。

　　 了解这一情况后，段德军对村里的土壤、水源等进行了考察研判，确定了生态农业的发展方向，并联合村委会尝试“鱼菜共生”养殖新模式。这一模式推广后，肥美的鱼、新鲜的菜成了村民的致富来源，去年村里每家的生产利润提高了近三成。

　　 目前，东胜区已通过科技特派员推广新技术6项，引进新品种173个，服务农户1183户，培训农民2320人，辐射带动农民8000余人，867户农民实现增收致富。在科技特派员的帮助下，越来越多东胜乡民享受到了科技兴农带来的福利。

　　 如今，共有22名科技特派员入驻东胜。东胜区结合科技特派员的专业特长和乡镇需求，安排他们对接驻派乡镇、单位，实现对科技人才的精准使用；还通过对乡镇需求、产业结构、人员情况等多种因素的整合筛选，实现对科技特派员服务团人员结构的动态调整。越来越多的工业、信息、大数据等领域的技术型人才被纳入科技特派员服务团人才储备库。

　　 “我们坚持把科技特派员制度作为科技创新人才服务乡村振兴的重要工作抓实抓好，聚焦农业全产业链，精准定位需求选派人员，持续为乡村振兴点亮科技之光。”东胜区相关负责人说。

　　 （本报记者 高平 王潇）

(责编：罗知之、李楠桦)
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