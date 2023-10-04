乌义恒

原标题：推动产业振兴 释放发展新活力

初秋季节，呼和浩特市土默特左旗毕克齐镇小里堡村硕果累累，坡底种植的30亩西瓜、哈密瓜等作物长势喜人、收成可观。

过去，这里因耕地采砂问题，造成部分耕地形成大面积沙坑。土默特左旗针对群众反映的沙坑问题，迅速组织整改回填，完成边坡修复、排水渠施工，并栽植了果树等经济作物。如今，昔日的大沙坑摇身一变，成为小里堡村集体经济收入的来源地和村民的“后花园”。

近年来，土默特左旗 “下大力、重整改、搞提升”，坚持“以党建为引领、人才为纽带、生态为底色”的发展思路，多措并举，探索以组织振兴引领推动乡村产业振兴的发展之路。

土默特左旗创新“村企共建”模式，按照“党支部+合作社+企业”的合作方式，加快村集体经济从单一的土地种植向多元的产业发展转变，探索出一条党建搭台、村企抱团、群众共赢的乡村振兴发展新路子。同时，土默特左旗进行高标准农田建设，依托毗邻敕勒川智慧生态牧场的优势条件，流转村里的土地为牧场提供优质饲草料种植基地，将村里农牧业技术人员、剩余劳动力编入储备库名单。牧场有需求时，由党支部对接，为企业输送技术、劳务、机械，既满足了企业用工需求，又实现了集体、群众“双增收”。

此外，土默特左旗还积极探索“党建+高校联盟”的校地合作新模式，设立学生社会实践基地，组织乡贤能人、企业家、返乡大学生召开小里堡村“谋发展 议未来”茶话会，以党建引领实现人才集聚。“智囊”入村、理念更新、资源优化，挖掘了产业发展新活力，增强产业发展新动能。

得益于一项项务实发展举措，一个个润物细无声的改变在小里堡村悄然发生。现代乡村民宿、主题露营基地、消夏文艺活动、火车烧烤专列等一系列乡村旅游项目在小里堡村接连涌现，村民吃上了“旅游饭”，找到了致富路。乡村展示出新形象，释放出新活力，村民幸福感也大大提升。

（作者：乌义恒）

(责编：罗知之、李楠桦)

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