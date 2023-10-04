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三名科学家分享诺贝尔物理学奖

2023年10月04日08:41 | 来源：北京青年报
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原标题：三名科学家分享诺贝尔物理学奖

　　瑞典皇家科学院昨日宣布，将2023年诺贝尔物理学奖授予皮埃尔·阿戈斯蒂尼、费伦茨·克劳斯和安妮·吕利耶，以表彰他们将产生阿秒光脉冲的实验方法用于研究物质的电子动力学。

　　阿戈斯蒂尼是美国俄亥俄州立大学教授；克劳斯是德国马克斯·普朗克量子光学研究所主任和德国慕尼黑大学教授；吕利耶是瑞典隆德大学教授。

　　瑞典皇家科学院在当天发表的新闻公报中说，获奖研究成果“展示了一种产生极短光脉冲的方法，它可用于测量电子移动或改变能量的快速过程”。公报说，探究真正短暂的事件需要特殊技术，在电子世界中，变化发生在十分之几阿秒内。

　　获奖者们的实验产生了如此短的、以阿秒为测量单位的光脉冲，这些脉冲可用于提供原子和分子内部过程的图像。公报说，获奖研究成果使得以前无法追踪的快速过程研究成为可能，还在许多不同领域有潜在应用，例如电子学中了解和控制电子在材料中的行为，还可在医学诊断中用于识别不同分子。

　　公报援引诺贝尔物理学奖评选委员会主席伊娃·奥尔松的话说，我们现在可以打开电子世界的大门，阿秒物理学使我们有机会了解受电子支配的机制。下一步研究将是如何利用它们。

　　吕利耶当天在接受电话连线采访时表示，获得诺奖对她来说“意义重大”，作为获奖的女科学家她感到很高兴。据新华社

(责编：罗知之、李楠桦)
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