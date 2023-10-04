原标题：台风“小犬”来袭 多地将迎强风雨

中央气象台昨日18时继续发布台风黄色预警，今年第14号台风“小犬”（KOINU）（超强台风级）的中心昨日下午5点位于我国台湾省鹅銮鼻偏东方向大约420公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大风力有16级（52米/秒），中心最低气压为935百帕，七级风圈半径350-500公里，十级风圈半径180-200公里，十二级风圈半径100公里。

预计，“小犬”将以每小时10公里左右的速度向西北转西偏北方向移动，逐渐向台湾岛南部沿海靠近，强度变化不大，将于4日夜间至5日早晨登陆或擦过台湾岛南部沿海（强台风级，45-50米/秒，14-15级），之后向偏西方向移动，趋向广东东部近海，强度逐渐减弱。

3日下午至8日，台湾以东洋面、巴士海峡、东海大部、台湾海峡、南海东北部以及杭州湾、浙江沿海、福建沿海、广东东南部沿海以及台湾岛沿海将有6～8级大风，其中，台湾以东洋面、巴士海峡、台湾海峡、南海东北部部分海面、福建沿海、广东东南部沿海、台湾岛东南部和西部沿海的风力将有9～12级，“小犬”中心经过的附近海面风力可达13～16级，阵风17级。

4日至8日，我国台湾岛、华南沿海等地将有明显降雨天气。其中，台湾岛有暴雨或大暴雨，局地特大暴雨，东部和南部累积雨量100～300毫米，局地可达600毫米以上，主要降雨时段为4日至5日；浙江东南部、福建、广东中东部等地有中到大雨，福建东部和南部、广东东部部分地区有暴雨、局地大暴雨（累积降雨量80～150毫米，局地250～350毫米），主要降雨时段为5日至7日。

预计3日下午至8日，东海南部、南海东北部、台湾海峡、巴士海峡等海域及广东东南部沿海、福建东部沿海、浙江东南沿海、台湾岛南部和西部沿海大风灾害风险高；5日至7日，受降雨影响，福建东部和南部、广东东部、台湾东部和南部等地部分地区山洪、地质灾害和城市内涝气象风险较高。

气象专家提醒，台风“小犬”可能以强台风级强度登陆台湾岛南部沿海，将给我国东南海域及浙闽粤台沿海地区带来强风雨天气，尤其是大风灾害风险高。目前正值国庆假期，东南沿海地区旅游人员密集，请游客及当地居民提高警惕，提前做好防范措施；风雨天气还将对假期返程交通带来一定影响，建议公众及时做好行程安排，关注气象和交通部门发布的最新信息。

目前台风“小犬”进入南海后的路径和强度预报仍有一定的不确定性，中央气象台将密切关注其动向和影响，及时发布台风实况和预报预警信息。

应对

提前做好返程安排 尽量避免滞留海岛

福建省气象台10月3日17时将“台风预警”提升为Ⅲ级。根据《福建省防汛抗旱防台风应急预案》，省防指决定10月3日17时提升防台风应急响应为Ⅲ级。

受“小犬”影响，福建多地已经发布停运停航、景区暂停开放等公告。福州市滨海景区、非景区务必于10月4日18时前关闭并做好游客安全管理工作。海上旅游活动、沿岸港口和轮渡、涉海工程项目务必于10月4日18时之前关闭。此外，受14号台风“小犬”影响，“海坛1号”游轮于10月3日起暂停营运，复航时间将视情况而定。在宁德市，受14号台风“小犬”影响，“山海交响”游轮于10月3日起暂停运营，复航时间将视情况而定。

同日，广东省防汛防旱防风总指挥部决定启动防风Ⅳ级应急响应。据介绍，“小犬”属“秋台风”，相比较夏季台风“秋台风”的破坏力更强大，因为“秋台风”很容易碰到冷空气，一旦遇上就会产生强烈的对流运动，风更大、雨更猛，造成的破坏力也更强。

受台风“小犬”和冷空气影响，广东东部海面和沿海市县有明显风雨影响。假期返程遇上明显风雨过程，届时出行交通拥堵风险进一步增高，请提前做好返程计划安排。海岛旅游需多加留意，尽量避免滞留海岛。

广东防总要求，10月4日18时前，深圳（含）以东海域航行作业渔船全部回港避风，渔排养殖、海上风电施工平台、海洋牧场人员全部上岸避险。

同时，要加强无动力船舶、危化品船、挖沙船、运沙船、客滚船等重点船舶管理，严格落实防风措施，确保安全。提前部署陆上防御措施。

各地各有关部门要加强隐患排查整治，提早对广告牌、塔吊、玻璃幕墙等高空构筑物和行道树、围墙等易倒伏物采取加固或拆除措施。10月4日18时前，深圳（含）以东滨海旅游景区全部关闭，确保游客安全。

本组文/本报记者 李铁柱

(责编：罗知之、李楠桦)

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