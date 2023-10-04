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最火“黄金周”来临，旅游市场“狂飙”，你消费了吗？

2023年10月04日08:44 | 来源：新华社
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原标题：最火“黄金周”来临，旅游市场“狂飙”，你消费了吗？

　　为期8天的长假已过半，居民消费热度不减。此次长假恰逢中秋、国庆双节合一，放假前一周，火车票就出现了“一票难求”的景象，不少网红酒店更是“一房难求”，有券商预测，今年的十一假期或成为五年来最火的“黄金周”。

　　在这种“火热”的背后，是积压了三年的消费需求持续释放。在这样的背景下，旅游相关行业背后的公司是否能大赚特赚，从他们的业绩便可一窥究竟。

　　头部旅企收入翻倍

　　有人说，2023年是旅游复苏之年。在疫情全面放开的上半年，国内旅游总人次23.84亿，同比增长63.9%；国内旅游收入2.30万亿元，同比增长95.9%。

　　据中国旅游研究院发布的《2023年上半年旅游经济运行分析与下半年趋势预测》，上半年在清明节、劳动节、端午节等诸多节假日助力下，旅游经济稳步进入“供需两旺，加速回暖”的复苏向上通道。其中，二季度国内旅游总人次11.68亿，同比增长86.9%；下半年，预计居民出游意愿和出游人次还将保持回暖态势，今年全国旅游总人次将达到55亿人次，国内旅游收入将达到5万亿元，分别恢复至2019年同期的90%和80%。

　　然而，旅游市场究竟是否回暖，公司业绩见真章，首要关注的就是在线旅游公司，作为链接无数旅游经营者和消费者之间的服务平台，在线旅游是直接反映旅游行业是否向好的关键指标。

　　从在线旅游公司的业绩报告来看，同程和携程两家头部企业二季度多项收入均翻倍，赚的可谓是“盆满钵满”。其中，携程集团2023年二季度营业收入112亿元，同比增长180%；净利润6.48亿元，去年同期4300万元。同程旅行二季度收入28.7亿元，同比增长117.4%；经调整净利润为5.9亿元，同比增长428.9%。

　　近期，美团也发布了2023年半年报。数据显示，随着线下消费的复苏，美团二季度核心本地商业（包括外卖、到店酒旅、闪购、民宿及交通票务业务）营收512.00亿元，同比增39.21%；板块净利润111.39亿元，同比增34.83%；交易额较去年同期增长120%，年活跃商家数及年交易用户数也创下新高。

　　除了有二季度业绩“乘风破浪”的企业外，还有的企业则成功实现扭亏转盈。比如“上市即巅峰”的途牛旅游，2023年二季度实现收入1亿元，同比增长170.5%；净利润22.1万元，去年同期净亏损1.285亿元，同比扭亏为盈，成为2020年以来首个单季度盈利。

　　A股酒店收入“狂飙” 交运复苏显现

　　前有火车“一票难求”，后有“三亚18W一晚”的酒店，每次节假日来临之际，有关酒店涨价、出行抢票的话题都备受关注，频频引发热议，让人不禁感叹节假日出去旅行简直不要太“烧钱”。但即便是这样，也依旧抵挡不住大家一颗想要出去“浪”的心。

　　那么，面对“天价”酒店和如此“难抢”的票，背后的企业赚了吗？2023年上半年，与酒店、交通、景区等相关的多家企业交出了一份不负众望的答卷。

　　酒店方面，从华天酒店、君亭酒店、首旅酒店、锦江酒店、金陵饭店等A股酒店企业的2023年中报来看，五家企业的营业收入较上年同期均呈现较大幅度的正增长。其中，锦江酒店上半年营收68.06亿元，同比增长32.15%；首旅酒店上半年营收36.08亿元，同比增长54.16%。而金陵饭店、华天酒店、君亭酒店上半年营收虽不超10亿元，但其增速均保持在30%以上。

　　在净利润方面，除深陷亏损泥淖的华天酒店上半年依旧减亏外，金陵饭店、锦江酒店、首旅酒店、君亭酒店均实现盈利，净利润增速分别达到916.61%、550.76%、172.87%、36.40%。

　　交运方面，中国国航、中国东航、南方航空、海航控股等航司上半年集体大幅减亏。其中，中国国航和中国东航两家航司今年上半年减亏均超百亿元。而上海机场、白云机场、京沪高铁等在上半年实现扭亏为盈，业绩显著修复。

　　业内人士表示，随着国内扩大内需等各项政策措施落地生效，国内旅客出行需求呈现出强劲的复苏趋势，或将带动交通运输企业业绩恢复。

　　景区旅游方面，在21只A股成分股中，包括黄山旅游、峨眉山A、九华旅游、丽江股份、中青旅等在内的16家上市公司净利润实现扭亏为盈。其中，黄山旅游因接待进山游客较多，同比增长527%，致使公司上半年实现归母净利润1.99亿元，较去年同期增加了3.72亿元，扭亏幅度最大。值得注意的是，九华旅游今年上半年归母净利润创下上市以来同期新高，首次突破亿元。

　　此外，3家上市公司亏损幅度减少，比如张家界、凯撒旅游、众信旅游；云南旅游亏损幅度增大，上半年归母净利润亏损6266.95万元，去年同期亏损2933.76万元。

　　对此，山西证券表示，今年以来消费整体复苏、补偿性需求支撑、出游人次恢复良好，横向对比服务消费相对领先实物消费，目前客单价较2019年尚有约15%的增长空间。下半年，暑假、中秋国庆小长假有望带动出行市场持续增长，2023年二季度客流回暖带动景区业绩释放。

　　“十一”假期境内外旅游实现“井喷式”增长

　　放假前夕，民航局、铁路集团以及携程、去哪儿等旅游平台均发布了双节“黄金周”出行预测数据。

　　在火车出行方面，据中国国家铁路集团有限公司消息，铁路的国庆黄金周运输自9月27日启动，截至10月8日，全国铁路预计发送旅客1.9亿人次，日均发送旅客1583万人次。

　　在飞机出行方面，民航局表示，预计今年中秋国庆假期将有2100万旅客乘飞机出行。同时，作为出境游全面放开后的首个长假期，出境游亦迎来“井喷式”增长，“十一”期间整体订单同比去年增长近20倍。其中，日本、韩国、泰国、欧洲等航线将成为出境游的热门航线。

　　此外，随着假期的临近，景区门票、酒店、免税、出行等服务消费预订量大幅增长，均超过了2019年同期水平。9月13日，携程发布的《中秋国庆旅游预测报告》显示，国内旅游产品“十一”预订量环比前一周增长88%，同比去年增长超4倍，跨省游订单占比达到73%，较2022年同期提升10%。其中，北京、上海、成都、杭州、广州、西安、重庆、南京、深圳、长沙是国庆热门旅游目的地前十。

　　值得注意的是，受益于亚运会所带来的经济效益和社会效益，杭州在“十一”期间整体订单预订量同比增长542%，酒店预订量同比增长超8倍。

　　中金公司认为，今年中秋国庆再迎旅游热潮，是政策松绑和供给恢复后旅游消费需求得到充分释放的体现，有望拉动在线旅游平台业绩再超预期。对此，中金公司持续看好携程、同程等头部在线旅游平台短期内获得好于市场平均的表现。同时，中金也维持相关公司的收入和盈利预测、评级、目标价不变。

(责编：罗知之、李楠桦)
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