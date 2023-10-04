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京雄大桥建设工作推进 助力京雄高速年内全线通车

2023年10月04日08:45 | 来源：新华社
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原标题：京雄大桥建设工作推进 助力京雄高速年内全线通车

10月3日，京雄高速公路全线重难点和控制性工程京雄大桥全桥96根吊杆顺利安装张拉完成，即将进入桥下支架拆除及桥面铺装阶段，为京雄高速公路年内全线通车进一步奠定了基础。

京雄大桥施工现场。（中铁上海工程局供图）

据中铁上海工程局有关负责人介绍，京雄大桥作为目前北京市单跨跨度最大桥梁，主跨跨度300米。为做好此次吊杆系杆张拉工作，项目部采用了拱肋吊杆从边向中对称、同步张拉，共分两期张拉；两侧系杆同步张拉，共分三期张拉的体系转换顺序。

京雄大桥位于永定河与京雄高速“交汇点”，全长约1.62公里，由中国中铁投资建设，中铁上海工程局施工。自今年6月份大桥拱肋如期合龙后，项目部克服了大风天气等恶劣条件影响，完成了上拱肋及风撑支架拆除、吊杆系杆安装张拉等工作。

京雄高速公路是北京连接雄安新区的快速交通走廊，是京津冀交通一体化新格局的主干线路，也是北京中心城区、北京大兴国际机场连接雄安新区最便捷的高速公路通道。这一工程的建成将对完善雄安新区对外骨干路网、构建京雄1小时交通圈、服务京津冀协同发展交通一体化进程具有重要意义。（记者叶昊鸣）

(责编：罗知之、李楠桦)
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