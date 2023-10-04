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铁路等部门守护中秋国庆假期美好旅途

樊曦、周圆
2023年10月04日08:47 | 来源：新华网
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原标题：铁路等部门守护中秋国庆假期美好旅途

3日，中秋国庆假期第五天，多地出行客流保持高位运行。铁路、电力、民航等部门优化出行服务、强化安全检查，努力为旅客守护美好旅途。

来自中国国家铁路集团有限公司的数据显示，10月2日，全国铁路发送旅客1647万人次，铁路运输安全平稳有序。10月3日，全国铁路预计发送旅客1635万人次，计划开行旅客列车11190列，其中加开列车889列。

假日期间，各地铁路部门持续提升客运服务品质，改进便民利民惠民服务举措。中国铁路哈尔滨局集团公司根河、塔河、漠河等寒冷地区车站做好候车室供暖服务；中国铁路沈阳局集团公司沈阳客运段在动车组列车上配备儿童充气睡垫，供带小朋友出行的旅客免费使用；中国铁路北京局集团公司北京丰台站设置急客安检通道，为距离开车30分钟内进站旅客提供便利。

电力方面，南方电网贵阳供电局组织近千人的电网设备特巡力量，重点对火车站、客运站等交通枢纽场所及人流密集的各大景区开展安全用电专项巡查，同时严格执行24小时值班制，全力保障电网设备安全平稳运行。民航方面，南方航空上海分公司在旅客出行高峰期及时加开值机、行李、问询等现场柜台，并开展系列主题航班特色活动，为旅客带来更加美好的出行体验。

(责编：罗知之、李楠桦)
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