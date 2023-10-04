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全国市场监管部门今年以来查处网络不正当竞争案件1209件

2023年10月04日10:58 | 来源：新华社
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今年以来，市场监管总局部署开展反不正当竞争“守护”专项执法行动，严厉打击各类网络不正当竞争行为。截至目前，全国各级市场监管部门共立案查处网络不正当竞争案件1209件。

随着互联网领域竞争业态及方式的转变，借助技术手段衍生出的数据爬取、流量劫持等新型网络不正当竞争行为频发多发，刷单炒信、虚假交易、口碑营销等网络虚假宣传行为花样翻新。

在市场监管部门查办的天津面兜兜网络科技有限公司不正当竞争案中，当事人通过开发上货助手软件，提供商品信息数据“一键搬家”服务，在不同购物平台的服务市场上线运营并收取软件使用费。该软件通过调用第三方接口的方式，在未经数据源购物平台及平台内经营者同意的情况下，爬取数据源购物平台商品信息数据，并一键上传至其他具有竞争关系的购物平台。截至案发，该软件共爬取商品信息数据942万余条。当事人的行为违反了反不正当竞争法的规定，市场监管部门依法责令当事人停止违法行为，处罚款100万元。

网络直播购物部分商家在直播销售时“口无遮拦、随意编造”，用虚假的商业宣传进行不正当竞争。在市场监管部门查办的一起虚假宣传案中，嘉兴市浩唯贸易有限公司通过在平台开设的网络直播间进行服装销售，在未对销售产品进行检测的情况下，在直播时称其产品含有“羊毛、羊绒、骆驼绒、鹅绒、貂”，而经抽样检测没有这些成分。当事人两天直播销售额达916.18万元，累计观看人数521.1万人次。当事人的行为违反了反不正当竞争法的规定，市场监管部门依法责令当事人停止违法行为，处罚款65万元。

网络不正当竞争行为既损害网络市场竞争秩序，也侵犯经营者、消费者合法权益，不利于网络经济持续健康发展。市场监管部门将着力规范互联网领域市场竞争秩序，持续推动经营主体依法规范经营、公平参与竞争。（记者赵文君）

(责编：杨光宇、赵欣悦)
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