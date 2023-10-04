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前8个月中央企业战略性新兴产业投资同比增长约三成

2023年10月04日11:01 | 来源：新华网
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新华社北京10月4日电（记者王希）记者从国务院国资委了解到，今年1至8月份，中央企业战略性新兴产业完成投资超8400亿元，同比增长约30%，在推动产业升级的同时，有力带动上下游企业共同发展。

战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是国家培育发展新动能、赢得未来竞争新优势的关键领域。作为中国经济发展的“生力军”，国务院国资委正推动中央企业加快在战略性新兴产业领域的布局。

今年以来，立足于国家所需、产业所趋、央企所能，国务院国资委聚焦新一代移动通信、人工智能、生物技术、新材料等关键领域，会同相关中央企业深入调研、编制方案，启动了央企产业焕新行动和未来产业启航行动，出台一揽子支持政策，并筹备设立专项基金，推动中央企业在优布局、上规模、提水平上持续发力，加快发展战略性新兴产业。

为了更好地评估中央企业在相关领域的发展状况，国务院国资委还委托国投集团设计了“中央企业战略性新兴产业发展指数”。该指数包括三级指标体系，指标维度涵盖产业布局、科技创新、人才队伍、产业生态、发展成效，力求充分反映中央企业发展战略性新兴产业的成果。

据了解，“中央企业战略性新兴产业发展指数”每季度发布一次，将通过大数据、人工智能等技术进行数据归集和计算，形成分析报告，为推动中央企业加快发展战略性新兴产业提供决策参考。

(责编：杨光宇、赵欣悦)
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