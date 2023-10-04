新华社北京10月4日电 题：多地基础设施建设取得新进展

新华社记者樊曦、戴小河、丁怡全

金秋时节，大江南北重大工程项目建设持续推进。近期，多地基础设施建设取得新进展。

在陕西，由中铁十六局参建的京昆高速蒲城至涝峪段改扩建工程实现全线通车，以双向八车道的崭新面貌迎来中秋国庆假期。据中铁十六局项目负责人段新鸽介绍，京昆高速蒲城至涝峪段改扩建工程全长约126公里。施工中，建设者开展科研攻关，在高速公路通车不中断的情况下，创新应用“跨线天桥交替快速拆除施工工艺”等多项工艺工法，确保工程顺利完工。

京昆高速蒲城至涝峪段改扩建工程是关中平原城市群核心区域重要运输通道，通车运营后进一步提升陕西省高速公路网通行能力和服务水平。

由中铁二十四局参建的西安地铁1号线三期日前开通运营，咸阳迈入“地铁时代”，与西安轨道交通网实现无缝衔接。

据中铁二十四局项目负责人张垒介绍，西安地铁1号线三期工程是西安市轨道交通骨干线1号线的延伸，西起咸阳西站，东至沣河森林公园站，全长10.61公里。在咸阳西站建设过程中，建设者在站厅内采用直径14.4米圆形艺术灯和8.9米高造型斗拱，配合站厅内圆形穹顶设计，打造出“天启降繁星”的装饰效果。

在湖北，由中铁十五局承建的襄荆高铁最长隧道刘家岗隧道斜井顺利打通，为隧道正洞施工打通第三个工作面，标志着隧道建设再提速。据中铁十五局项目负责人杨立介绍，刘家岗隧道全长3210米，是襄荆高铁全线控制性工程。中秋国庆假期期间，项目团队坚守现场，确保工程建设24小时日夜推进。

襄荆高铁连接湖北省襄阳市与荆门市，正线全长约117公里，是国家中长期铁路网规划“八纵八横”高速铁路网主通道之一呼南通道的重要组成部分。沿线桥隧众多，全线桥隧占比达84.7%。

在四川，由中铁十八局承建的亭子口灌区一期工程II标引水隧洞开挖累计达3万米，标志着项目建设任务完成过半。据中铁十八局项目负责人张祥炳介绍，该项目包含35座引水隧洞，其中大寨子隧洞全长7129米，是项目最长瓦斯隧洞，围岩条件复杂，施工难度大。

为此，项目团队研究制定隧洞防爆改装、通风、用电等专项施工方案，同时通过应用隧洞开挖监测系统，确保施工平稳推进。亭子口灌区一期工程覆盖灌溉面积136万亩，供水人口约245万人。项目建成后，将有效缓解灌区水资源分布严重不均的状况，补齐区域水利建设短板。

在安徽，随着最后一方混凝土浇筑入模，由中铁十五局承建的合新高铁怀洪新河特大桥跨徐明高速连续梁顺利合龙。怀洪新河特大桥全长约15.4公里，为合新高铁重难点控制性工程。据中铁十五局项目负责人胡志广介绍，大桥连续梁跨越徐明高速，昼夜车流量大。为确保连续梁顺利合龙，项目团队优化完善施工组织方案，采取挂篮封闭式防护措施，加设兜底防护平台，确保施工人员和公路运营安全。

合新高铁起自安徽省合肥市，终至江苏省新沂市，全长约324公里，设计时速350公里，建成后将进一步完善国家高速铁路网布局、对服务长江经济带建设和长三角一体化发展具有重要意义。

在江西，由中铁十一局承建的遂大高速首个连续梁桥——浮江2号高架桥全面开建，标志着遂大高速建设取得重要进展。

据中铁十一局项目负责人汪祥国介绍，浮江2号高架桥地处江西大余县，全长约1182米，为全线控制性工程。遂大高速是江西省高速公路规划网的重要组成部分，全长约127公里。项目建成后对打通赣西南高速公路大通道，助力革命老区实现高质量发展具有重要意义。

在广东，穿海越城的广湛高铁湛江湾海底隧道之中，在近400名中铁十四局建设者坚守下，“永兴号”盾构机正24小时不停掘进，向最后1000米冲刺。广湛高铁湛江湾海底隧道全长9640米，其中盾构段长7551米，开挖直径达14.33米，为国内目前独头掘进距离最长的穿海高铁盾构隧道。

据中铁十四局项目盾构总机械师蔡明聪介绍，最后1000米掘进阶段，隧道埋深将从20多米逐步减小至4.7米，盾构施工地层沉降与变形控制是施工过程中的控制要点。项目团队依托“智慧工程指挥中心”加强地面监测，严格控制掘进参数，实时掌握相关数据，确保安全掘进。

(责编：胡永秋、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经