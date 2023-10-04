新华社重庆10月4日电 题：西部陆海新通道跑出加速度

新华社记者李晓婷

10月4日，一列装载通用机械、化工产品等货物的西部陆海新通道铁海联运班列拉响汽笛，从重庆果园港鱼嘴站缓缓驶出，将经广西钦州港运至东盟地区。

今年前三季度，西部陆海新通道跑出加速度，西部陆海新通道铁海联运班列已运输集装箱货物63.3万标箱，同比增长14%。今年中秋国庆长假期间，西部陆海新通道铁海联运班列常态化运行，货物运输繁忙，假期前5天，从重庆发出的班列达20列。

记者在位于重庆两江新区的果园港看到，车来船往，一派繁忙。作为长江上游最大的集装箱枢纽中心和大件散货集散中心，果园港已成为西部陆海新通道的重要支点。在这里，西部陆海新通道与中欧班列、长江黄金水道实现互联互通。

赛力斯集团海外事业部总经理张兴燕告诉记者，企业生产的新能源汽车出口印度尼西亚，以前，江海联运需要30天，现在，西部陆海新通道只需18天左右，运输效率大幅提升。

我国西部内陆地区产品出口曾长期需向东经沿海地区“漂洋过海”。6年前，一条全新的国际贸易物流大通道在重庆率先开辟——西部陆海新通道以重庆为运营中心，各西部省区市为关键节点，利用铁路、海运、公路等运输方式，向南经广西、云南等沿海沿边口岸通达世界各地，比经东部地区出海所需时间大幅缩短。

“曲折”的出海之路被一朝“拉直”，宁夏枸杞原浆、新疆的葡萄酒、广西的螺蛳粉……更多“养在深闺人未识”的产品经新通道直达海外新市场。

如今，西部陆海新通道建设不断加快。国家层面已建立省部际联席会议，西部12省区市与海南省，以及广东湛江市、湖南怀化市建立“13+2”合作机制；中越、中老、中缅、中老泰等国际铁路班列陆续开通，国际“朋友圈”还在扩大；物流线路和运输规模不断增长，基础设施建设不断完善。

更多制度创新举措也不断服务西部陆海新通道建设。重庆、广西等沿线地区陆续出台政策支持通道建设工作；海关总署发布15条重点举措支持西部陆海新通道建设，包括支持企业自主选择全国通关一体化、转关等通关模式等；重庆市税务部门出台17条措施，整合各类开放平台税费事项，助力西部陆海新通道各级开放平台提档升级。

越来越多的力量汇聚，逐渐形成“燎原之势”。西部陆海新通道物流和运营组织中心数据显示，截至2023年9月，西部陆海新通道物流网络已覆盖国内18个省份68个城市135个站点，通达全球120个国家和地区的473个港口，货物运输品类有980多种。

重庆海关发布数据显示，今年上半年，西部陆海新通道沿线省区市经新通道进出口货值达3500亿元人民币，同比增长约40%。数据增长的背后，是西部陆海新通道建设带动形成的巨大经贸市场。

走进位于重庆环球购物中心的陆海新通道国际消费中心，来自西部陆海新通道沿线国家和地区的“陆海优品”在这里汇集。不久前，重庆首个跨境电商“一店多态”新零售展示体验门店e码头跨境商品集合店在这里开业，采取“保税展示+跨境电商”快速配送新零售模式。长假前5天，陆海新通道国际消费中心销售额达25万元，客流量累计达10万人次。

一条通道将国际合作之网越织越密，不仅仅是进出口贸易，沿线国家和地区的合作拓展至金融、生物医药、绿色低碳、数字化等领域。今年5月，西部陆海新通道金融服务联合体正式成立，共有57家成员机构，努力探索形成覆盖陆海新通道沿线国家和地区全域的市场交易网络和金融服务体系，以更加全面、精确地解决沿线企业金融需求。

西部陆海新通道物流和运营组织中心主任刘玮表示，未来，将不断强化运营组织能力建设，推动西部陆海新通道沿线地区进一步完善基础设施网络，深化制度集成创新改革，促进交通物流经济深度融合。

(责编：胡永秋、袁勃)

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