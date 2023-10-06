黄盛

“在北京就抢过好几次数字人民币消费券，没想到这次来浙江看亚运又抢到了，一会儿就去‘撮一顿’给花了。”在杭州旅游的顾女士日前抽中了杭州“亚洲美食季”数字人民币餐饮专项消费券。

今年中秋、国庆“双节”假期，我国各地开展了内容丰富、形式多样的消费促进活动，并在活动中频现数字人民币身影。业内人士表示，一方面各地促消费力度有望不断增强，另一方面过往数据证明数字人民币在促消费过程中有较强的业务和技术优势，下一步数字人民币在促消费中有望发挥更大作用。

多地借力数字人民币促消费

在深圳，光明区发放数字人民币消费券；在浙江，杭州发放了“亚洲美食季”杭州数字人民币餐饮专项消费券；在江苏，南京、苏州、宿迁、无锡等地陆续发放数字人民币消费券；在山东，济南发放“泉城购”数字人民币消费券……

促消费一直是稳增长政策组合拳中的主要抓手，“双节”期间各地纷纷开展或筹划财政出资直达居民的消费补贴，着力刺激消费需求，激发生产流通活力。在这一过程中，数字人民币充分发挥业务和技术优势，支持各级政府基于数字人民币实施消费补贴，支撑财政资金精准、安全、高效投放，保障政策实施效果。

据中国人民银行数字货币研究所介绍，数字人民币试点以来，大部分使用数字人民币发放的消费券核销率超过90%，部分地方核销率甚至高达99%。从拉动消费效果看，据不完全统计，有试点地区发放数字人民币消费券的消费放大效应超过15倍，有力促进社会消费回补与潜力释放，验证了数字人民币作为国家法定货币，发放消费补贴的可行性、稳定性、安全性和有效性。

数字人民币有望在促消费中发挥更大作用

今年以来，从中央到地方的各级政府促消费政策频繁出台，未来促消费的力度有望更大。招联首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼分析，基于业务和技术优势，数字人民币在下一步促消费中有望发挥更大的作用，更有效地服务实体经济。

董希淼认为，数字人民币智能合约技术应用能够满足政府差异化需求，从地区、行业、商品和服务等维度定制财政补贴使用条件。比如可以简化财政部门操作流程，精细化设计消费补贴使用条件，提高用户申领和发放的自动化程度，实现资金发放与使用全流程监测，强化消费补贴执行保障等。

“如果说丰富多彩的消费新场景、新业态，能够激发出澎湃的消费新活力，那么方便、新潮的消费支付形式同样也能激发出消费活力。”董希淼表示，核销率和消费放大效应等数据已经显示出数字人民币在促消费领域的优势，下一步应该将数字人民币消费券纳入各地促消费政策“组合拳”里统筹考虑。

“要是更多地方能使用数字人民币就好了。”顾女士算了一笔账：“现在数字人民币消费券的优惠力度很大，我这次抽中的杭州数字人民币餐饮专项消费券是满150元减50元的，一家三口吃饭200元的话，减去消费券只需要自己掏150元。希望未来能用数字人民币的场景和城市越来越多。”

(责编：王震、高雷)

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