新华社北京10月6日电 特稿：中国“黄金周” 世界“用心看”

新华社记者邱夏

今年“十一”黄金周，中秋与国庆喜相连。花好月圆，家国同心，向世界传递团圆祝福，分享佳节喜悦。这个“黄金周”的美好时光，似书如画，意蕴悠长。

读一卷中国文化之书

品味节日时光，如同读一卷中国文化之书。

“一年月色最明夜，千里人心共赏时。”中秋佳节之际，比利时天堂动物园创始人兼董事长埃里克·董博在布鲁塞尔中国文化中心举办讲座，讲述自己与中国的深厚情缘。“小时候，妈妈每天晚上陪我读世界各地的卡通故事绘本，我被美猴王孙悟空的故事深深吸引。近年来，我重走古丝绸之路、茶马古道，进一步了解了中国自古以来与西方通商、交流的历史。”

董博创办的天堂动物园是旅比大熊猫的家，动物园内还有一座他精心打造的中国园。董博说，希望天堂动物园能让更多比利时人和欧洲人了解和喜爱中国文化。

“中秋节象征家庭团聚，这也是我们拉美国家熟悉的概念。”第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛美洲冠军、古巴国际关系学院学生白德辉说。

明月寄相思，家国总关情。中秋国庆双节之际，在纳米比亚承建道路项目的河南国际合作集团有限公司组织联谊活动。参加活动的项目咨询员罗宾·特考克感慨，在施工难度极大的情况下，项目团队以专业态度和拼搏奉献精神诠释了“中国质量”和“中国效率”，中国同事们用实际行动展现出的家国情怀令他钦佩不已。

赏一幅文明交融之画

品味节日时光，如同赏一幅文明交融之画。

由巴西圣保罗亚洲文化中心主办的“瀑布之夜”中秋晚会在伊瓜苏大瀑布巴西一侧的福斯－杜伊瓜苏市举行。气势磅礴的瀑布前，主办方搭起的舞台上挂着红灯笼，身着红裙的表演者用古筝、琵琶、扬琴弹奏《春江花月夜》等中国名曲，为观众献上了一场别具一格的视听盛宴。

在英国布里斯托尔博物馆，“天涯共此时”主题文艺演出在中秋前夕上演。《肩上芭蕾——东方天鹅》将中国传统杂技与西方舞蹈融为一体，高胡独奏和舞蹈《彩云追月》用音乐展现中国写意水墨画的意境……博物馆高级策展人凯特·纽纳姆感叹，这是“中秋”第一次走进布里斯托尔博物馆，“演出令人惊喜”。

“我们是中国文化的忠实‘粉丝’，能够在这样重要的节日里，通过舞蹈展示中国文化，我们感到非常快乐和兴奋。”在卢旺达大学孔子学院举办的“中国文化进校园”暨中秋国庆庆祝活动中，学生奥内拉·希法身着中国古风长裙，和同学们一起为观众献上了一段柔美的古典舞。

在俄罗斯莫斯科国立柴可夫斯基音乐学院大音乐厅，中俄艺术家携手带来《中国咏叹·莫斯科音乐会》，令观众赞不绝口。在德国法兰克福的中式园林“春华园”，一场汉服游园会让众多游客流连忘返。

“小饼如嚼月，中有酥与饴。”“第四届匈牙利月饼制作坊”活动在匈牙利第二大城市德布勒森的克尔切伊文化中心举行，500多名当地市民齐聚一堂，制作中秋月饼，体验中国传统文化。匈牙利糕点师阿格奈什现场制作了一个直径40厘米的“匈牙利月饼”，饼身由匈牙利传统海绵蛋糕制成，表面绘制了中式图案。德布勒森市副市长普斯卡什表示，希望未来能有更多此类活动，让市民感受中国文化独特魅力，也为当地多元文化发展注入更多中国元素。

赴一场探索世界之旅

品味节日时光，不妨踏上一段探索世界的旅程。

收到毛茸茸的袋鼠玩具、暖心的中秋祝福……抵达澳大利亚悉尼机场的“黄金周”首个中国旅行团受到澳大利亚旅游局热情欢迎。澳旅游局局长韩斐励说，今年7月，澳大利亚接待来自中国大陆的短期旅客超过7.9万人次，这显示来自中国的游客人数正稳定增长。

国内多家旅游企业数据显示，双节假期，我国出境游人次将刷新年内假期峰值，国际机票、国际酒店的预订量远超去年“黄金周”。同时，有研究显示，中国游客越来越青睐深度游，希望深入感受目的地文化并重视个性化体验。许多国家敏锐捕捉到这一趋势，力求推出更多高品质、差异化的旅游产品。

今年以来，意大利国家旅游局与中国社交媒体合作，开展了自然、户外、艺术、城市等主题的旅游推介活动；新西兰旅游业人士关注到，除了蒸汽船、羊驼旅行等传统旅游项目外，直升机冰川徒步活动等户外游、探险游活动也越来越多地受到中国游客欢迎；新加坡旅游业界发现，多个家庭组团出游成为中国游客出境游新趋势，与亲子有关的旅游项目愈发热门。

世界旅游及旅行理事会总裁兼首席执行官朱莉娅·辛普森说，中国游客期待进一步探索全球目的地，各国游客也期待感知文化底蕴深厚、风景绝美、热情友好的中国。

中国与世界在相互交融中，正在见证更多友好交流的故事，书写更多“美美与共”的篇章。（参与记者：潘革平、林朝晖、陈诚、赵焱、杜鹃、江宥林、吉莉、张帆、陈浩、于潜、陈剑、许舜达、李晓渝、姚兵、贺飞、彭卓、郭磊、卢怀谦、刘春涛）

(责编：杨光宇、袁勃)

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