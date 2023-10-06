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共建“一带一路”·权威访谈丨为绘好共建“一带一路”工笔画增添江苏色彩——专访江苏省委常委、常务副省长马欣

2023年10月06日21:11 | 来源：新华网
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新华社南京10月6日电 题：为绘好共建“一带一路”工笔画增添江苏色彩——专访江苏省委常委、常务副省长马欣

新华社记者凌军辉、陈刚

江苏处于丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的交汇点上。

江苏省委常委、常务副省长马欣在接受新华社记者采访时说，共建“一带一路”倡议提出十年来，江苏始终牢记习近平总书记殷殷嘱托，集全省之力推动“一带一路”交汇点建设，努力为绘好共建“一带一路”工笔画增添江苏色彩。

夯基垒台，推动全方位高水平对外开放

在阿联酋，中阿产能合作示范园正火热建设，已签约项目23个、入园项目15个；在哈萨克斯坦，16个重点项目签约，拓展了多领域合作新空间；在沙特阿拉伯，东方盛虹与沙特企业签订重大项目合作框架协议……“‘一带一路’倡议已成为深受欢迎的国际公共产品。”马欣表示，近日到阿联酋、沙特阿拉伯参观访问，真切感受到我国与相关国家经贸往来持续扩大，交流合作更加紧密。

以“一带一路”交汇点建设为总揽，江苏在形成《关于高质量推进“一带一路”交汇点建设的意见》《江苏省“十四五”高质量推进“一带一路”交汇点建设规划》的基础上，实施国际综合交通体系拓展、国际产能合作深化、“丝路贸易”促进、重点合作园区提升、人文交流品牌塑造等“五大计划”专项行动，推动全方位高水平对外开放。

今年1月至9月，江苏共开行中欧（亚）班列1667列，同比增长13.4%。马欣介绍，江苏稳定开行24条中欧（亚）班列线路，覆盖欧亚20多个国家；累计建成亿吨大港10个，港口综合通过能力超过23亿吨。十年来，江苏对“一带一路”合作伙伴进出口年均增长7.2%。

双向交流，多维互动。马欣表示，江苏的国际产能合作持续深化，培育了红豆集团等一批国际产能合作龙头企业，搭建了中国—中东欧国家技术转移中心等合作平台；人文交流日益密切，与共建“一带一路”国家缔结友城146对，数量居全国前列，“一带一路”青年体育交流周等已成为人文交流重要品牌。

发挥优势，建设国内国际双循环重要通道

“一带一路”交汇点建设，对江苏来说是贯穿历史、现实和未来的重大命题。江苏充分发挥区位特征、资源禀赋等优势，不断推动“一带一路”交汇点建设走深走实。

沿海构筑国际合作蓝色海洋经济带，沿江构筑国际合作绿色低碳发展带……马欣介绍，承东启西，建设具有国际影响力的“一带一路”交汇点，江苏促进共建“一带一路”、长江经济带发展、长三角区域一体化发展深度融合，着力推动东西双向开放互济，人流、物流、数据流和经贸往来深度交汇，不断推动形成全省开放发展新布局。

作为新亚欧大陆桥东端起点，随着中欧班列密集开行，连云港已成为中亚地区最便捷的出海口。陆海统筹，共建新亚欧陆海联运通道，江苏大力发展多式联运，努力打造内外联通的战略通道。中哈（连云港）物流合作基地与“霍尔果斯—东大门”无水港共同构成新亚欧陆海联运通道上的“双枢纽”。

江苏发挥园区经济优势，共建全面开放新高地，积极探索境外合作园区“重资产投资运营”和“轻资产管理输出”模式，努力打造对接国际规则、深化产能合作、促进产业转型升级的重要平台和空间载体。目前，7家境外园区入园企业达350家，为当地创造近6万个就业岗位。

江苏成功举办中欧班列国际合作论坛，为共建国家进一步畅通国际物流大通道、强化产业链供应链合作提供平台和凝聚共识；发挥科教人文优势，共筑民意相通新局面，精心打造全球滨海论坛、世界运河城市论坛等品牌活动，影响力不断增强。

服务全局，建设具有世界聚合力的双向开放枢纽

“发挥枢纽作用、支撑作用、示范引领作用，是江苏服务全国构建新发展格局的使命任务。”马欣表示，江苏将完整、准确、全面贯彻新发展理念，更加注重绿色低碳、共建共享、民心相通和风险防范，高质量建设“一带一路”交汇点。

新亚欧陆海联运通道东连日韩、东盟，西接中亚、欧洲，横贯我国中西部地区众多城市群。马欣说，江苏将立足“一带一路”交汇点区位优势，以项目为载体不断深化东中西开放合作，充分发挥连云港海铁联运、徐州公铁水联运优势，共同建设中欧班列集结中心，放大通道的辐射带动作用。

以境内外产业园区为载体，深入推进产业链补链固链强链，打造国际产能合作示范区。江苏正鼓励苏南地区对标高标准国际经贸规则，创造更多可复制可推广经验，不断推动形成高水平制度型开放新优势。

以港口城市为载体，建设长江经济带上的“一带一路”战略支点。深化陆海统筹、江海联动、港产城融合，服务畅通国内国际双循环。

以世界自然遗产和历史文化名城为载体，建设国际人文交流高地。江苏将进一步探索人与自然和谐共生、传统与现代交相辉映的高质量发展路径，打造丝绸之路上的生态和人文交流品牌。

马欣说，江苏将进一步深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，秉持共商共建共享原则，深入实施“五大计划”专项行动，打造更有针对性的市场化、法治化、国际化一流营商环境，建设具有世界聚合力的双向开放枢纽。

(责编：杨光宇、袁勃)
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