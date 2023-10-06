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消费掀热潮 活力再释放——2023中秋国庆假期盘点

2023年10月06日22:32 | 来源：新华网
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新华社北京10月6日电 题：消费掀热潮 活力再释放——2023中秋国庆假期盘点

新华社“新华视点”记者

高速公路川流不息，景区景点“人从众”，大型商超人气火爆，电影市场红火向好……今年恰逢中秋、国庆双节并行，超8亿人次出游、国内旅游收入超7500亿元，持续上涨的热情、不断刷新的数据，映射出人们对美好生活的期盼，彰显着中国经济的澎湃活力。

双节合一，“中国红”与“民族风”相映成景

10月1日，天安门广场，来自全国各地的30多万游客在此见证五星红旗迎着第一缕阳光冉冉升起。来自云南的姜宇带着刚上小学的儿子，专程赶来。“10年前我第一次看升旗仪式，今年是孩子第一次观看，希望他能铭记这一天。”

10月1日，在观看升旗仪式后，人们在北京天安门广场参观。新华社记者 鞠焕宗 摄

10月1日，在观看升旗仪式后，人们在北京天安门广场参观。新华社记者 鞠焕宗 摄

在沈阳，红色展览走进社区，社区居民聆听党课党史，深入了解东北人民如何在党的领导下走上奋斗发展之路；在延安，红色演艺吸引游客，人们在红色革命舞台剧中沉浸式体验延安精神的传承与发展；在杭州，当中国运动健儿走上领奖台、当国歌在场馆内响起，人们的爱国情与自豪感油然而生。

中秋国庆相连，家国共融相依。这个假期，深入人心的不只有红色主题活动，与中秋、传统文化相关的“民族风”，也在各地掀起热潮。

在成都，新“十二月市”开门迎客，人们着传统服饰，观唐宋历史，品味千年成都商贸繁盛、烟火十足；在重庆，非遗民俗展精彩不断，万盛金桥吹打、酉阳土家族摆手舞等表演令人惊叹“不虚此行”；在扬州，人们通过传统仪式寄托月圆人圆的美好愿景。

人流如潮，文体旅融合趋势明显

经文化和旅游部数据中心测算，2023年中秋节、国庆节假期，全国国内旅游出游人数8.26亿人次，同比增长71.3%，按可比口径较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元，同比增长129.5%，按可比口径较2019年增长1.5%。

8天假期，让人们的出游需求集中释放。今年的中秋、国庆假期旅游市场呈现出几大新特点。

——中长线游成主流。东方邮轮“梦想”号邮轮开启天津至韩国济州岛的首航之旅；深圳机场国际及地区客运航线通航点增加至30余个；国人在欧洲、大洋洲、南美洲等旅游国家的租车订单量明显上涨……

与前几年火热的本地游、周边游相比，今年随着人们流动加速，从跨城到跨国，出行半径显著增加。

——亚运游、小众游市场火爆。假期期间，杭州亚运会赛事火热进行，前往杭州观赛、旅游及休闲娱乐场景的出行需求进一步攀升。滴滴出行的数据显示，今年中秋、国庆假期，杭州网约车出行需求比去年同期上涨超50%，顺风车出行需求比去年同期上涨超40%。

美团数据显示，今年假期不少小众城市酒店订单量较2019年增幅显著提高，林芝、万宁、汕尾、临沧等住宿订单量翻倍增长，全国服务零售日均消费规模较2019年同期增长153%。

10月5日，游客身着传统服饰行走在山东省青州古城景区。新华社发（王继林摄）

10月5日，游客身着传统服饰行走在山东省青州古城景区。新华社发（王继林摄）

——文体旅融合趋势明显。假日期间，上海迪士尼乐园、西安秦始皇帝陵博物院、武汉黄鹤楼等文化地标成为热门目的地；成都、长沙、重庆、广州、西安等富含“网红”文化的城市更受青睐。飞猪数据显示，近一个月“研学游”搜索热度同比去年增长超2.6倍，“汉服旅拍”搜索热度同比去年增长超五成。

业内人士认为，从需求侧看，随着人们生活方式和消费观念的多元化，激发游客出游的触点越来越小，一支视频、一顿美食、一次赛事、一场音乐节，都可能促成“说走就走”的旅行。

市场升温，消费潜力进一步激活

酸甜酥脆的锅包肉、营养丰富的参鸡汤……中秋、国庆假期期间，位于吉林省梅河口市的英兰朝族饭店人气火热，午餐时间门前坐满排队等位的客人。

“客流达到平时的4倍以上，每天从早忙到晚。”饭店负责人李英兰说，今年以来梅河口旅游的火爆带动了餐饮消费，这个假期，饭店单日最高营业额比2019年增长了近3倍。

今年中秋、国庆假期，国内消费市场充满活力。据商务部商务大数据监测，假期前7天，全国重点监测零售和餐饮企业销售额同比增长9%；全国示范步行街客流量同比增长94.7%，36个大中城市重点商圈客流量同比增长164%。

全国各大商圈纷纷举办丰富多彩的活动，进一步激活消费潜力——北京华熙LIVE·五棵松举办花灯巡游等活动，为消费者带来沉浸式互动体验；温州世贸银泰百货打造节日市集，并派送上万张市集消费券；上海月星环球港推出系列首发首秀活动……

10月3日，游客在浙江省宁波市鼓楼步行街游玩（无人机照片）。新华社发（胡学军 摄）

10月3日，游客在浙江省宁波市鼓楼步行街游玩（无人机照片）。新华社发（胡学军 摄）

假期期间，节庆礼品、绿色智能家电等商品线上线下销售火热。在京东平台，低温月饼、水果礼盒等多个品类商品销售旺盛，假期婚庆鲜花销售额同比增长超100%；苏宁易购数据显示，假期全国门店空气净化器、节能热水器销量同比增长52%和128%。

商务部新闻发言人何亚东表示，将持续组织开展各类促消费重点活动，打造更多沉浸式、体验式、互动式消费场景，促进消费持续恢复和扩大，为推动经济持续恢复向好贡献力量。

丰富多样，文化市场火热向好

战争片、动作片、喜剧片、动画片……纵观今年国庆档的电影市场，共有十余部新片上映，影片题材类型多样，有效丰富了假期文化生活。

统计数据显示，截至10月6日，2023国庆档（9月29日至10月6日）档期内总票房突破26亿元，其中《坚如磐石》票房成绩领跑。整体来看，《志愿军：雄兵出击》等以现实题材为基础的影片与《前任4：英年早婚》等喜剧片，激发观影消费动能，为电影市场的复苏向好贡献了力量。

多地群众活动和文艺演出丰富多样、精彩纷呈。文化和旅游部节前公布的40个全国旅游演艺精品项目吸引众多观众，热门项目一票难求；北京市推出各类文化活动超2000项近万场次，其中包括1862场线下文化演出；上海歌剧院舞剧团的舞剧《嫦娥》、西班牙塞维利亚弗拉门戈舞蹈团舞剧《卡门》等精品剧目在广州轮番上演，带给人们更多视听感官享受……

9月17日，“普洱景迈山古茶林文化景观”成为我国第57项世界遗产。假期中，这一新晋世界文化遗产迎来申遗成功后的首个旅游打卡热潮，千年茶文化令游客徜徉流连。

“新业态引领文化和旅游产业提质升级。”文化和旅游部产业发展司副司长马力表示，将引导戏剧节、音乐节、艺术节、动漫节、演唱会、艺术展览、文旅展会、文体赛事等新场景有序发展，成为旅游发展新动能。（记者叶昊鸣、王雨萧、徐壮、王鹏、王帆、许晋豫）

(责编：袁勃、杨光宇)
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