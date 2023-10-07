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中秋国庆假期出游人次超8亿

同比增长71.3%

2023年10月07日09:12 | 来源：光明日报
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原标题：中秋国庆假期出游人次超8亿

本报北京10月6日电（记者鲁元珍）今年中秋节、国庆节假期，文化和旅游行业恢复势头强劲，全国假日市场平稳有序。经文化和旅游部数据中心测算，中秋节、国庆节假期8天，国内旅游出游8.26亿人次，按可比口径同比增长71.3%，按可比口径较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元，按可比口径同比增长129.5%，按可比口径较2019年增长1.5%。

中秋遇上国庆，“前半程团圆，后半程旅游”特征明显，群众假日出游意愿得到集中释放，中远程旅游实现较高增长，主要旅游目的地及热门景区消费活跃度持续高位运行，旅游需求多样性和个性化并存，“热点更热、冷点不冷”现象突出。文化和旅游行业通过“旅游+”融合演艺、体育、非遗等，推出一系列体验丰富、备受游客青睐的活动和产品。文化和旅游部启动2023年“山河秋韵”全国旅游宣传推广，联动各地围绕金秋文旅推广季开展丰富多彩的活动，生动展示长城秋色、醉美红叶、乡村秋景、民俗物候等金秋文旅魅力，以秋天之美成旅游之邀，以旅游之乐添生活之彩。各地结合中秋国庆主题，开展特色鲜明的节日主题活动，为游客带来精彩的假日体验。

中秋国庆假期，文化和旅游活动深度融合成为亮点。假日期间正值国家艺术院团演出演播季，多部优秀舞台艺术作品在北京、上海、内蒙古等地上演，为群众带来丰富节日大餐的同时，带动了当地旅游消费。黑龙江举办首届金秋演艺旅游节，推出优秀剧目展演、音乐会、曲艺小剧场话剧等不同艺术形式的多个系列专场演出，满足市民游客多样化观演需要。广东、湖南、陕西、四川、山西、海南等地举办特色鲜明的赏灯观月、文艺表演、巡游等系列活动。智慧旅游沉浸式新产品新场景成为消费新热点，深受年轻游客喜爱。长安十二时辰主题街区举办“桂月秋思·望长安”系列活动，夜上黄鹤楼、尼山圣境、上海天文馆等沉浸式游戏、研学等丰富业态为游客提供多样化体验。

文化和旅游部举办全国国庆文化和旅游消费月活动，推出149条全国乡村旅游精品线路和69家工业旅游示范基地。江苏、湖北、宁夏、重庆、内蒙古等地推出发放文旅消费券和门票特价等举措，激发游客消费热情。国家级夜间文化和旅游消费集聚区示范带动作用进一步体现，夜间消费活力进一步激发。根据中国联通数据监测，9月28日18时至10月6日6时，243个国家级夜间文化和旅游消费集聚区夜间客流量1.12亿人次，平均每个集聚区每夜5.76万人次。

(责编：罗知之、陈键)
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