原标题：政策扶持赋能千企万商

“咱们高新技术企业通过担保机构担保获得的银行贷款，我们可以对实际支付担保费用的30%，给予最高100万元政策补贴……”近日，山东省烟台市黄渤海新区经发科创局工作人员专门来到烟台一诺电子材料有限公司，宣讲最新出台的科技金融创新发展扶持办法。在会议室的桌子两边，一方讲得透彻，一方听得认真。

“刚听说科技担保费有了扶持政策，还没等咨询，他们就通过金融服务平台获知我们有担保贷款，主动上门来面对面讲、手把手教，让我们能在最快时间拿到补贴。”一诺电子财务总监滕春梅说。

山东省烟台市组建百余支政策宣讲团分赴企业，广泛开展点面结合式精准宣讲，帮助企业及时掌握一手信息，快享易享政策红利。今年以来，烟台市共组建基层宣讲团队167支，开展“言轩细雨润心田”等理论政策宣讲1.1万场。

一次次“上门”宣讲，一次次“跑腿”服务，持续提升着烟台企业的获得感。

日前，山东长龙海洋生物科技有限公司通过蓬莱区金融扶持政策宣讲会获知信息，成为“耕海贷—海洋碳汇贷”首个受益者，一笔300万元信贷资金解决了公司资金周转难题。山东首景辉光电科技有限公司受益于地方金融监管部门的“人才贷”政策专题宣讲，办理了创业担保贷、专精特新贷等扶持性贷款，避免在发展紧要关头出现资金链断裂风险。

宣传好、解读透，是用好政策的前提。今年以来，烟台组织“专业队”进园入企，开展政策宣讲活动，“靶向式”提高企业对政策的知晓率，让市场经营主体不再等“贷”。莱阳市组织政银企科技金融政策座谈会，宣讲科技金融政策，解答企业疑问，介绍为科技型中小企业量身定做的信贷金融产品，为企业发展吃下“定心丸”。

“通过宣讲活动，我们累计帮助企业获得‘科信贷’‘成果贷’6亿元，组织100余家企业申报入库科技型中小企业，有效助力企业发展壮大。”莱阳市科技局高新科科长赵奎榕欣慰地说。

烟台市政府与农发行山东省分行共同举办“政策性金融服务县域经济发展”业务宣讲，深化烟台与政策性金融机构的业务合作，提升县域城镇化和产业发展水平。烟台市工商联专门组织中小企业融资对接会，10余家金融机构面向近百家有融资需求的中小微企业，宣讲融资政策和特色产品，让企业有针对性地选择适用产品和方式。烟台市牟平区财政局、金融服务中心组织召开“一起益企”金融管家支持规模以上企业政银企对接会，帮助企业分类施策解决融资问题。

一系列政银企对接会，也是一次次政策宣讲会，有效提升了市场主体对“烟台普惠金融”的认识与了解，打通政策落实“最后一公里”，把金融“活水”精准滴灌到企业，力促企业和金融深度融合。

针对营商环境，烟台市口岸办、烟台海关、烟台市贸促会、烟台黄渤海新区开展了“烟台跨境贸易营商环境大讲堂”惠企政策宣讲活动。各区市行政审批部门以“商事登记业务能力提升”为宣讲主题，为企业讲解最新便捷政务服务措施。各级税务部门深入开展“助企补链强链”宣讲行动，靶向发力为企业牵线搭桥、添能续劲。

“在政策与产品的双重引领下，公司有信心实现效益倍增。”烟台九目股份有限公司副总经理韩晓锋说。

烟台上百支宣讲团，不仅让成千上万市场主体享受到实惠，而且助力烟台市经济整体呈现“稳中有进、回升向好”态势，全市上半年地区生产总值完成4705.65亿元，增长7%。

（本报记者 赵秋丽 李志臣 本报通讯员 李梦磊）

(责编：罗知之、陈键)

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