铌包头矿背散射电子图像。受访者供图

人民网北京10月7日电 （记者杜燕飞）记者从核工业北京地质研究院获悉，日前，该院葛祥坤、范光和李婷研究员等研究发现的新矿物铌包头矿（niobobaotite）获得国际矿物协会新矿物、命名及分类委员会的正式批准，批准号为IMA 2022-127a。这是我国核地质系统成立近70年来发现的第13个新矿物。

据介绍，铌包头矿是一种富含Ba、Nb、Ti、Fe、Cl的硅酸盐矿物，发现于内蒙古包头市的白云鄂博矿床，产出于铌-稀土-铁矿石中，呈棕色至黑色，是在该矿床发现的第17个新矿物，也是发现于上世纪60年代包头矿的富Nb类似物。

业内人士表示，新矿物的发现与研究隶属基础科学研究范畴，体现了一个国家的矿物学研究水平。具有富Nb特征的铌包头矿增加了该矿床铌矿石矿物的种类，同时也为铌的富集成矿机理提供了新的研究视角，为铌等战略性关键金属的开发提供了新的方向。

(责编：王震、高雷)

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