工业和信息化部：将加快智能网联汽车重点标准制修订
2023年10月07日10:28 | 来源：新华社
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原标题：工业和信息化部：将加快智能网联汽车重点标准制修订
记者近日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部将完善智能网联汽车支持政策、标准法规，加快重点标准制修订，加强汽车与基础设施、信息通信等领域标准的协同，持续推动智能网联汽车产业高质量发展。
工业和信息化部副部长辛国斌说，经过多年持续努力，我国智能网联汽车产业发展取得积极成效。技术创新活力增强，固态激光雷达规模应用，智能驾驶大算力芯片实现量产装车。自动驾驶出租车、干线物流等多场景示范应用有序开展。
辛国斌表示，工业和信息化部将支持上下游企业建立创新联合体，取长补短、互相赋能，突破关键技术，加快推进城市级“车路云一体化”示范应用，推动车路协同基础设施建设，构建汽车、能源、智慧城市等融合互动的产业生态。
(责编：罗知之、陈键)
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