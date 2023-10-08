人民网记者 乔雪峰

今年中秋国庆假期期间（从9月29日到10月6日共8天），民众旅游度假、探亲访友等出行需求空前旺盛，全社会人员流动量大幅提升，我国迎来了久违的人流“大迁徙”。

人享其行、物享其流，流动的中国生机勃勃。假期期间，不但热门景区再度恢复了以往的繁华，很多小城市甚至是村镇也都迎来了人山人海的热闹场景。

记者从交通运输部获悉，2023年中秋国庆假期，全国跨区域人员流动量（包括营业性旅客运输人数和高速公路、普通国省道非营业性小客车出行人数）累计22.04亿人次。其中，营业性旅客运输人数累计4.58亿人次，日均5727.7万人次，比2022年同期（国庆7天假期）日均增长57.1％。

营业性旅客运输方面，铁路发送旅客累计1.41亿人次，日均1763.6万人次，比2022年同期日均增长158％；公路发送旅客累计2.9亿人次，日均3623.2万人次，比2022年同期日均增长28.1％；水路发送旅客累计1018.1万人次，日均127.3万人次，比2022年同期日均增长106.1％；民航发送旅客累计1708.5万人次，日均213.6万人次，比2022年同期日均增长195％。此外，全国高速公路流量累计4.83亿辆次，日均6043万辆次。

公众自驾出行意愿强烈

全国公路网流量始终保持高位运行态势

交通运输部相关负责人表示，中秋国庆假期期间，全国天气条件总体良好，公众自驾出行意愿强烈，路网流量呈现“峰值高，均值高”态势，全国公路网流量始终保持高位运行态势，全国高速公路流量累计4.83亿辆次，日均6043万辆次。“假期公路出行半径以500至800公里中长距离为主，旅游流和探亲流高度叠加、中长途和短途出行相互交织，高速公路单日最高流量与日均流量均创新高，全国公路网运行总体平稳有序。”

面对车流高峰，各地交通运输部门全力做好路网调度、安全应急、疏堵保畅等工作。

在安徽，交通运输部门梳理预判可能出现的拥堵路段，进一步完善拥堵应急预案，加强部门联动协作，做好路网疏堵保畅工作，防范出现长时间、大面积拥堵，努力为群众创造良好出行条件。

在江苏，面对假期持续高位的出行态势，交通部门开展“保安全、保畅通、强服务”专项行动，做好路网调度、运输组织、安全应急、疏堵保畅等各项工作，为“人享其行，物畅其流”提供坚强保障。

航空运输安全有序恢复

日均航班量较2022年国庆假期增长109.46%

数据显示，假期期间，全国实际飞行航班134321班，日均保障航班16790班，日均航班量较2019年国庆假期增长2.58%，较2022年国庆假期增长109.46%；航班正常率94.58%，较2019年国庆假期提高1.65个百分点，较2022年国庆假期下降3.38个百分点。

民航局运输司相关负责人介绍，今年中秋国庆假期是民航完成暑运航空运输保障后第一个连休小长假。今年以来，民航局推动航空运输市场安全有序恢复，行业综合保障能力不断提升，为中秋国庆期间较为集中的旅客出行做好运行保障准备。

此外，民航局在组织航空公司增加运力投放的同时，持续督促航空公司、机场做好出行服务保障，航空市场运行平稳有序。民航各单位严格落实节假日运行安全、旅客服务等工作要求，做好假期航空运输服务保障工作，满足旅客相对集中的旅游度假、探亲访友、返岗返校出行需求，全力以赴确保旅客假期航空出行安全顺畅。

铁路部门千方百计增加运力

最大限度满足旅客出行需求

10月6日，中秋国庆假期最后一天，铁路迎来返程客流高峰。各地铁路部门统筹运用高速铁路和普速铁路线路，兼顾长途和短途旅客出行需求，充分挖掘运输潜力，千方百计增加运力投放，最大限度满足旅客出行需求。

哈尔滨局加开北京、天津、齐齐哈尔、绥芬河等方向旅客列车111列，重联动车组列车51列，对138列普速旅客列车加挂车辆。太原局加开旅客列车79列，其中夜间高铁17列，重联动车组列车47列，增加始发座席7.1万个。郑州局加开发往北京、上海、杭州、洛阳、新乡、商丘等方向临时旅客列车99列。

武汉局加开旅客列车204列，对武汉至青岛、上海、杭州、温州等方向36列动车组列车重联运行。西安局加开北京、上海、广州、成都等方向动车组列车115列和宝鸡、安康、汉中、延安、榆林等方向普速旅客列车42列。

济南局加开北京、上海、济南、青岛、烟台、威海、菏泽等方向旅客列车85列，动车组列车重联或改大编组运行56列，加挂普速旅客列车车辆112辆。上海局加开长三角往返南昌、厦门、长沙、武汉、郑州、西安等地长途旅客列车及管内旅客列车451列，重联动车组列车258列，加挂普速旅客列车车辆140辆。广州局加开动车组列车367列、普速旅客列车66列。南宁局加开旅客列车69列，重联动车组列车127列。

成都局加开去往西安、广州、峨眉、广元等方向夜间高铁12列。昆明局加开大理、丽江、普者黑、保山、临沧、西双版纳等旅游热门方向动车组列车53列。兰州局加开银川至西安、兰州西至上海虹桥等方向动车组列车26列，对北京、广州、杭州、贵阳等方向22列动车组列车重联运行。乌鲁木齐局加开伊宁、奎屯、哈密、喀什等热门方向旅客列车50列，伊宁、克拉玛依、库尔勒、博乐等方向22列动车组列车重联运行。

为保障旅客便捷换乘，北京地铁大兴机场线机场往市区方向延时运营1小时；广州白云机场提供多种公共交通方式供抵达旅客选择，广州地铁三号线延长1小时服务。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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